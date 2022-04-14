michi ($MICHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i michi ($MICHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

michi ($MICHI) Informasjon MichiCoin emerges as a novel meme-based token on the Solana blockchain, garnering attention for its affiliation with Michi, an internet-famous feline figure. This digital asset encapsulates the fervor of meme culture while harnessing the potential of blockchain technology. Key Attributes: Michi's Endorsement: Backed by the renown of Michi, recognized as one of the most memeable cats on the internet, MichiCoin inherits a substantial following from cat enthusiasts and meme aficionados alike. Tokenomics: Employing a carefully structured supply mechanism and supported by a fervent community, MichiCoin demonstrates a strong potential for exponential growth within the cryptocurrency space. Community Engagement: The MichiCoin ecosystem fosters a vibrant community of participants, ranging from seasoned traders to newcomers, all drawn together by their shared appreciation for feline charm and meme culture. Offisiell nettside: https://michi.xyz Teknisk dokument: https://michi.xyz Kjøp $MICHI nå!

michi ($MICHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for michi ($MICHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Total forsyning: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Sirkulerende forsyning: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M All-time high: $ 0.587659 $ 0.587659 $ 0.587659 All-Time Low: $ 0.01355204 $ 0.01355204 $ 0.01355204 Nåværende pris: $ 0.01893948 $ 0.01893948 $ 0.01893948 Lær mer om michi ($MICHI) pris

michi ($MICHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak michi ($MICHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $MICHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $MICHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $MICHIs tokenomics, kan du utforske $MICHI tokenets livepris!

