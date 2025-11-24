Meter Stable pris i dag

Sanntids Meter Stable (MTR) pris i dag er $ 0.891974, med en 22.67% endring de siste 24 timene. Nåværende MTR til USD konverteringssats er $ 0.891974 per MTR.

Meter Stable rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 314,018, med en sirkulerende forsyning på 391.72K MTR. I løpet av de siste 24 timene MTR har den blitt handlet mellom $ 0.724485(laveste) og $ 0.879584 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 32.69, mens tidenes laveste notering var $ 0.181504.

Kortsiktig har MTR beveget seg +11.09% i løpet av den siste timen og +91.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Meter Stable (MTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 314.02K$ 314.02K $ 314.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 314.02K$ 314.02K $ 314.02K Opplagsforsyning 391.72K 391.72K 391.72K Total forsyning 391,721.0 391,721.0 391,721.0

