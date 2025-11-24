Meter Stable (MTR)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Meter Stable % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Meter Stable-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Meter Stable (MTR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Meter Stable potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.832196 i 2025. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Meter Stable potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.873805 i 2026. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTR for 2027 $ 0.917496 med en 10.25% vekstrate. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTR for 2028 $ 0.963370 med en 15.76% vekstrate. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTR for 2029 $ 1.0115 med en 21.55% vekstrate. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MTR for 2030 $ 1.0621 med en 27.63% vekstrate. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Meter Stable potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.7300. Meter Stable (MTR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Meter Stable potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.8181. År Pris Vekst 2025 $ 0.832196 0.00%

2026 $ 0.873805 5.00%

2027 $ 0.917496 10.25%

2028 $ 0.963370 15.76%

2029 $ 1.0115 21.55%

2030 $ 1.0621 27.63%

2031 $ 1.1152 34.01%

2032 $ 1.1709 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.2295 47.75%

2034 $ 1.2910 55.13%

2035 $ 1.3555 62.89%

2036 $ 1.4233 71.03%

2037 $ 1.4945 79.59%

2038 $ 1.5692 88.56%

2039 $ 1.6476 97.99%

2040 $ 1.7300 107.89% Vis mer Kortsiktig Meter Stable-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.832196 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.832309 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.832993 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.835615 0.41% Meter Stable (MTR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MTR November 24, 2025(I dag) er $0.832196 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Meter Stable (MTR) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MTR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.832309 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Meter Stable (MTR) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MTR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.832993 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Meter Stable (MTR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MTR $0.835615 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Meter Stable prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 325.01K$ 325.01K $ 325.01K Opplagsforsyning 391.72K 391.72K 391.72K Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MTR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MTR en sirkulerende forsyning på 391.72K og total markedsverdi på $ 325.01K. Se MTR livepris

Meter Stable Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Meter Stable direktepris, er gjeldende pris for Meter Stable 0.832196USD. Den sirkulerende forsyningen av Meter Stable(MTR) er 391.72K MTR , som gir den en markedsverdi på $325,012 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 7.79% $ 0.060117 $ 0.891974 $ 0.763911

7 dager 80.42% $ 0.669269 $ 0.911157 $ 0.458296

30 dager 73.41% $ 0.610915 $ 0.911157 $ 0.458296 24-timers ytelse De siste 24 timene har Meter Stable vist en prisbevegelse på $0.060117 , noe som gjenspeiler en 7.79% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Meter Stable handlet på en topp på $0.911157 og en bunn på $0.458296 . Det så en prisendring på 80.42% . Denne nylige trenden viser potensialet til MTR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Meter Stable opplevd en 73.41% endring, som gjenspeiler omtrent $0.610915 av dens verdi. Dette indikerer at MTR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Meter Stable (MTR) prisforutsigelsesmodul? Meter Stable-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MTR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Meter Stable det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MTR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Meter Stable. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MTR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MTR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Meter Stable.

Hvorfor er MTR-prisforutsigelse viktig?

MTR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MTR nå? I følge dine forutsigelser vil MTR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MTR neste måned? I følge Meter Stable (MTR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MTR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MTR koste i 2026? Prisen på 1 Meter Stable (MTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MTR i 2027? Meter Stable (MTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MTR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MTR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Meter Stable (MTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MTR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Meter Stable (MTR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MTR koste i 2030? Prisen på 1 Meter Stable (MTR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MTR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MTR i 2040? Meter Stable (MTR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MTR innen 2040.