Dagens Leviathan Points livepris er 0.00689767 USD. Spor prisoppdateringer for SQUID til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQUID pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Leviathan Points Pris (SQUID)

1 SQUID til USD livepris:

$0.00689767
$0.00689767$0.00689767
-1.50%1D
Leviathan Points (SQUID) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:25:29 (UTC+8)

Leviathan Points (SQUID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00686365
$ 0.00686365$ 0.00686365
24 timer lav
$ 0.00703437
$ 0.00703437$ 0.00703437
24 timer høy

$ 0.00686365
$ 0.00686365$ 0.00686365

$ 0.00703437
$ 0.00703437$ 0.00703437

$ 0.04318002
$ 0.04318002$ 0.04318002

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.59%

-14.77%

-14.77%

Leviathan Points (SQUID) sanntidsprisen er $0.00689767. I løpet av de siste 24 timene har SQUID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00686365 og et toppnivå på $ 0.00703437, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQUID er $ 0.04318002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQUID endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og -14.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Leviathan Points (SQUID) Markedsinformasjon

$ 172.40K
$ 172.40K$ 172.40K

--
----

$ 172.40K
$ 172.40K$ 172.40K

25.00M
25.00M 25.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Leviathan Points er $ 172.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQUID er 25.00M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.40K.

Leviathan Points (SQUID) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Leviathan Points til USD ble $ -0.000111701585007915.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Leviathan Points til USD ble $ -0.0017665215.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Leviathan Points til USD ble $ -0.0040193868.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Leviathan Points til USD ble $ -0.017021030555879524.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000111701585007915-1.59%
30 dager$ -0.0017665215-25.61%
60 dager$ -0.0040193868-58.27%
90 dager$ -0.017021030555879524-71.16%

Hva er Leviathan Points (SQUID)

Decentralized Headline News Telegram Bot

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Leviathan Points (SQUID) Ressurs

Offisiell nettside

Leviathan Points Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Leviathan Points (SQUID) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Leviathan Points (SQUID) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Leviathan Points.

Sjekk Leviathan Pointsprisprognosen nå!

SQUID til lokale valutaer

Leviathan Points (SQUID) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Leviathan Points (SQUID) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQUID tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Leviathan Points (SQUID)

Hvor mye er Leviathan Points (SQUID) verdt i dag?
Live SQUID prisen i USD er 0.00689767 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SQUID-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SQUID til USD er $ 0.00689767. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Leviathan Points?
Markedsverdien for SQUID er $ 172.40K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SQUID?
Den sirkulerende forsyningen av SQUID er 25.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQUID ?
SQUID oppnådde en ATH-pris på 0.04318002 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SQUID?
SQUID så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SQUID?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQUID er -- USD.
Vil SQUID gå høyere i år?
SQUID kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQUID prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:25:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

