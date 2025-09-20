Leviathan Points (SQUID) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00686365 24 timer lav $ 0.00703437 24 timer høy All Time High $ 0.04318002 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) -14.77%

Leviathan Points (SQUID) sanntidsprisen er $0.00689767. I løpet av de siste 24 timene har SQUID blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00686365 og et toppnivå på $ 0.00703437, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQUID er $ 0.04318002, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQUID endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og -14.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Leviathan Points (SQUID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 172.40K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.40K Opplagsforsyning 25.00M Total forsyning 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Leviathan Points er $ 172.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SQUID er 25.00M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.40K.