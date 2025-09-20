Dagens Dust Protocol livepris er 0.03503736 USD. Spor prisoppdateringer for DUST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUST pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Dust Protocol livepris er 0.03503736 USD. Spor prisoppdateringer for DUST til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DUST pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Dust Protocol Pris (DUST)

1 DUST til USD livepris:

$0.03503736
-0.80%1D
Dust Protocol (DUST) Live prisdiagram
2025-09-20 12:30:40 (UTC+8)

Dust Protocol (DUST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03475201
24 timer lav
$ 0.03542007
24 timer høy

$ 0.03475201
$ 0.03542007
$ 7.58
$ 0.0008758
+0.61%

-0.91%

-7.59%

-7.59%

Dust Protocol (DUST) sanntidsprisen er $0.03503736. I løpet av de siste 24 timene har DUST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03475201 og et toppnivå på $ 0.03542007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUST er $ 7.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.0008758.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUST endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -7.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dust Protocol (DUST) Markedsinformasjon

$ 1.17M
--
$ 1.17M
33.30M
33,297,819.0
Nåværende markedsverdi på Dust Protocol er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUST er 33.30M, med en total tilgang på 33297819.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.

Dust Protocol (DUST) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Dust Protocol til USD ble $ -0.00032395720215082.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Dust Protocol til USD ble $ +0.0051509018.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Dust Protocol til USD ble $ +0.0053801197.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Dust Protocol til USD ble $ +0.01072094681114537.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00032395720215082-0.91%
30 dager$ +0.0051509018+14.70%
60 dager$ +0.0053801197+15.36%
90 dager$ +0.01072094681114537+44.09%

Hva er Dust Protocol (DUST)

DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Dust Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Dust Protocol (DUST) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Dust Protocol (DUST) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Dust Protocol.

Sjekk Dust Protocolprisprognosen nå!

Dust Protocol (DUST) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Dust Protocol (DUST) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DUST tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Dust Protocol (DUST)

Hvor mye er Dust Protocol (DUST) verdt i dag?
Live DUST prisen i USD er 0.03503736 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DUST-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DUST til USD er $ 0.03503736. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Dust Protocol?
Markedsverdien for DUST er $ 1.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DUST?
Den sirkulerende forsyningen av DUST er 33.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDUST ?
DUST oppnådde en ATH-pris på 7.58 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DUST?
DUST så en ATL-pris på 0.0008758 USD.
Hva er handelsvolumet til DUST?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DUST er -- USD.
Vil DUST gå høyere i år?
DUST kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DUST prisprognosen for en mer grundig analyse.
Dust Protocol (DUST) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.