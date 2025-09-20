Dust Protocol (DUST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.03475201 24 timer høy $ 0.03542007 All Time High $ 7.58 Laveste pris $ 0.0008758 Prisendring (1H) +0.61% Prisendring (1D) -0.91% Prisendring (7D) -7.59%

Dust Protocol (DUST) sanntidsprisen er $0.03503736. I løpet av de siste 24 timene har DUST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03475201 og et toppnivå på $ 0.03542007, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DUST er $ 7.58, mens den rekordlave prisen er $ 0.0008758.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DUST endret seg med +0.61% i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -7.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dust Protocol (DUST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.17M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M Opplagsforsyning 33.30M Total forsyning 33,297,819.0

Nåværende markedsverdi på Dust Protocol er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DUST er 33.30M, med en total tilgang på 33297819.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.