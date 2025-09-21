Dust Protocol (DUST)-prisforutsigelse (USD)

Få Dust Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye DUST vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp DUST

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Dust Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Dust Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Dust Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.035656 i 2025. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Dust Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.037438 i 2026. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUST for 2027 $ 0.039310 med en 10.25% vekstrate. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUST for 2028 $ 0.041276 med en 15.76% vekstrate. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUST for 2029 $ 0.043340 med en 21.55% vekstrate. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på DUST for 2030 $ 0.045507 med en 27.63% vekstrate. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dust Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.074126. Dust Protocol (DUST) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dust Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.120744. År Pris Vekst 2025 $ 0.035656 0.00%

2026 $ 0.037438 5.00%

2027 $ 0.039310 10.25%

2028 $ 0.041276 15.76%

2029 $ 0.043340 21.55%

2030 $ 0.045507 27.63%

2031 $ 0.047782 34.01%

2032 $ 0.050171 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.052680 47.75%

2034 $ 0.055314 55.13%

2035 $ 0.058080 62.89%

2036 $ 0.060984 71.03%

2037 $ 0.064033 79.59%

2038 $ 0.067234 88.56%

2039 $ 0.070596 97.99%

2040 $ 0.074126 107.89% Vis mer Kortsiktig Dust Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.035656 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.035660 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.035690 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.035802 0.41% Dust Protocol (DUST) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for DUST September 21, 2025(I dag) er $0.035656 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Dust Protocol (DUST) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for DUST, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.035660 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Dust Protocol (DUST) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for DUST, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.035690 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Dust Protocol (DUST) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for DUST $0.035802 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Dust Protocol prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Opplagsforsyning 33.30M 33.30M 33.30M Volum (24 timer) $ 4.11K$ 4.11K $ 4.11K Volum (24 timer) -- Den siste DUST-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.11K. Videre har DUST en sirkulerende forsyning på 33.30M og total markedsverdi på $ 1.19M. Se DUST livepris

Dust Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Dust Protocol direktepris, er gjeldende pris for Dust Protocol 0.035656USD. Den sirkulerende forsyningen av Dust Protocol(DUST) er 33.30M DUST , som gir den en markedsverdi på $1,187,262 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 2.08% $ 0.000726 $ 0.035687 $ 0.034005

7 dager -5.23% $ -0.001866 $ 0.101857 $ 0.034502

30 dager -64.99% $ -0.023174 $ 0.101857 $ 0.034502 24-timers ytelse De siste 24 timene har Dust Protocol vist en prisbevegelse på $0.000726 , noe som gjenspeiler en 2.08% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Dust Protocol handlet på en topp på $0.101857 og en bunn på $0.034502 . Det så en prisendring på -5.23% . Denne nylige trenden viser potensialet til DUST for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Dust Protocol opplevd en -64.99% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.023174 av dens verdi. Dette indikerer at DUST kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Dust Protocol (DUST) prisforutsigelsesmodul? Dust Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for DUST basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Dust Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for DUST, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Dust Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til DUST. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til DUST for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Dust Protocol.

Hvorfor er DUST-prisforutsigelse viktig?

DUST-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i DUST nå? I følge dine forutsigelser vil DUST oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for DUST neste måned? I følge Dust Protocol (DUST)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte DUST-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 DUST koste i 2026? Prisen på 1 Dust Protocol (DUST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på DUST i 2027? Dust Protocol (DUST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUST innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for DUST i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Dust Protocol (DUST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for DUST i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Dust Protocol (DUST) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 DUST koste i 2030? Prisen på 1 Dust Protocol (DUST) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil DUST øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for DUST i 2040? Dust Protocol (DUST) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 DUST innen 2040. Registrer deg nå