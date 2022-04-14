Neurai (XNA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Neurai (XNA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Neurai (XNA) Informasjon Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets. Offisiell nettside: https://neurai.org Blokkutforsker: https://neuraiexplorer.com Kjøp XNA nå!

Neurai (XNA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Neurai (XNA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Total forsyning: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Sirkulerende forsyning: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M All-time high: $ 0.00754 $ 0.00754 $ 0.00754 All-Time Low: $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 $ 0.000070314496375403 Nåværende pris: $ 0.0001359 $ 0.0001359 $ 0.0001359 Lær mer om Neurai (XNA) pris

Neurai (XNA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Neurai (XNA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XNA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XNA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XNAs tokenomics, kan du utforske XNA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe XNA Interessert i å legge til Neurai (XNA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe XNA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper XNA på MEXC nå!

Neurai (XNA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til XNA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for XNA nå!

XNA prisforutsigelse Vil du vite hvor XNA kan være på vei? Vår XNA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se XNA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!