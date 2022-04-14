Tensor (TNSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tensor (TNSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tensor (TNSR) Informasjon Tensor is Solana's leading NFT marketplace for both traders and creators. Offisiell nettside: https://www.tensor.foundation Teknisk dokument: https://docs.tensor.foundation/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/TNSRxcUxoT9xBG3de7PiJyTDYu7kskLqcpddxnEJAS6 Kjøp TNSR nå!

Tensor (TNSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tensor (TNSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.93M $ 45.93M $ 45.93M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 410.43M $ 410.43M $ 410.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 111.90M $ 111.90M $ 111.90M All-time high: $ 3 $ 3 $ 3 All-Time Low: $ 0.0936253061561179 $ 0.0936253061561179 $ 0.0936253061561179 Nåværende pris: $ 0.1119 $ 0.1119 $ 0.1119 Lær mer om Tensor (TNSR) pris

Tensor (TNSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tensor (TNSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TNSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TNSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TNSRs tokenomics, kan du utforske TNSR tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TNSR Interessert i å legge til Tensor (TNSR) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TNSR, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TNSR på MEXC nå!

Tensor (TNSR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TNSR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TNSR nå!

TNSR prisforutsigelse Vil du vite hvor TNSR kan være på vei? Vår TNSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TNSR tokenets prisforutsigelse nå!

