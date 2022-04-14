ECOMI (OMI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ECOMI (OMI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ECOMI (OMI) Informasjon The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Offisiell nettside: https://ecomi.notion.site/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e

ECOMI (OMI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ECOMI (OMI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 94.18M $ 94.18M $ 94.18M Total forsyning: $ 305.28B $ 305.28B $ 305.28B Sirkulerende forsyning: $ 281.56B $ 281.56B $ 281.56B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 102.12M $ 102.12M $ 102.12M All-time high: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 All-Time Low: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Nåværende pris: $ 0.0003345 $ 0.0003345 $ 0.0003345 Lær mer om ECOMI (OMI) pris

ECOMI (OMI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ECOMI (OMI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OMI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OMI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OMIs tokenomics, kan du utforske OMI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe OMI Interessert i å legge til ECOMI (OMI) i porteføljen din?

ECOMI (OMI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til OMI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for OMI nå!

OMI prisforutsigelse Vil du vite hvor OMI kan være på vei? Vår OMI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OMI tokenets prisforutsigelse nå!

