Nodle (NODL) Informasjon Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Offisiell nettside: https://www.nodle.com/ Teknisk dokument: https://docs.nodle.com/ Blokkutforsker: https://nodle.subscan.io Kjøp NODL nå!

Nodle (NODL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nodle (NODL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Total forsyning: $ 8.98B $ 8.98B $ 8.98B Sirkulerende forsyning: $ 5.48B $ 5.48B $ 5.48B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M All-time high: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 All-Time Low: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Nåværende pris: $ 0.0002374 $ 0.0002374 $ 0.0002374 Lær mer om Nodle (NODL) pris

Nodle (NODL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nodle (NODL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NODL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NODL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NODLs tokenomics, kan du utforske NODL tokenets livepris!

Nodle (NODL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til NODL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for NODL nå!

NODL prisforutsigelse Vil du vite hvor NODL kan være på vei? Vår NODL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NODL tokenets prisforutsigelse nå!

