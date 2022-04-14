Lumia (LUMIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Lumia (LUMIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Lumia (LUMIA) Informasjon Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Offisiell nettside: https://lumia.org/ Teknisk dokument: https://docs.lumia.org/ Blokkutforsker: https://explorer.lumia.org/ Kjøp LUMIA nå!

Lumia (LUMIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Lumia (LUMIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 41.09M $ 41.09M $ 41.09M Total forsyning: $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Sirkulerende forsyning: $ 131.29M $ 131.29M $ 131.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 74.77M $ 74.77M $ 74.77M All-time high: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 All-Time Low: $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 Nåværende pris: $ 0.313 $ 0.313 $ 0.313 Lær mer om Lumia (LUMIA) pris

Lumia (LUMIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Lumia (LUMIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUMIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUMIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUMIAs tokenomics, kan du utforske LUMIA tokenets livepris!

Lumia (LUMIA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LUMIA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LUMIA nå!

LUMIA prisforutsigelse Vil du vite hvor LUMIA kan være på vei? Vår LUMIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUMIA tokenets prisforutsigelse nå!

