League of Traders (LOT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i League of Traders (LOT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

League of Traders (LOT) Informasjon A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Offisiell nettside: https://leagueoftraders.io Teknisk dokument: https://docs.leagueoftraders.io/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Kjøp LOT nå!

League of Traders (LOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for League of Traders (LOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.12M $ 3.12M $ 3.12M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 163.89M $ 163.89M $ 163.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.03M $ 19.03M $ 19.03M All-time high: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 All-Time Low: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Nåværende pris: $ 0.01903 $ 0.01903 $ 0.01903 Lær mer om League of Traders (LOT) pris

League of Traders (LOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak League of Traders (LOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOTs tokenomics, kan du utforske LOT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe LOT Interessert i å legge til League of Traders (LOT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe LOT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper LOT på MEXC nå!

League of Traders (LOT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til LOT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for LOT nå!

LOT prisforutsigelse Vil du vite hvor LOT kan være på vei? Vår LOT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!