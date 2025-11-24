MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) /

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)-prisforutsigelse (USD)

Få Wrapped Aave Base GHO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye WABASGHO vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Wrapped Aave Base GHO % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Wrapped Aave Base GHO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Base GHO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.031 i 2025. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Wrapped Aave Base GHO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0825 i 2026. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WABASGHO for 2027 $ 1.1366 med en 10.25% vekstrate. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WABASGHO for 2028 $ 1.1935 med en 15.76% vekstrate. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WABASGHO for 2029 $ 1.2531 med en 21.55% vekstrate. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på WABASGHO for 2030 $ 1.3158 med en 27.63% vekstrate. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Wrapped Aave Base GHO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.1433. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Wrapped Aave Base GHO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.4913. År Pris Vekst 2025 $ 1.031 0.00%

2026 $ 1.0825 5.00%

2027 $ 1.1366 10.25%

2028 $ 1.1935 15.76%

2029 $ 1.2531 21.55%

2030 $ 1.3158 27.63%

2031 $ 1.3816 34.01%

2032 $ 1.4507 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.5232 47.75%

2034 $ 1.5994 55.13%

2035 $ 1.6793 62.89%

2036 $ 1.7633 71.03%

2037 $ 1.8515 79.59%

2038 $ 1.9441 88.56%

2039 $ 2.0413 97.99%

2040 $ 2.1433 107.89% Vis mer Kortsiktig Wrapped Aave Base GHO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.031 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.0311 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.0319 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.0352 0.41% Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for WABASGHO November 24, 2025(I dag) er $1.031 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for WABASGHO, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.0311 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for WABASGHO, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.0319 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for WABASGHO $1.0352 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Wrapped Aave Base GHO prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 8.83M$ 8.83M $ 8.83M Opplagsforsyning 8.56M 8.56M 8.56M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste WABASGHO-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har WABASGHO en sirkulerende forsyning på 8.56M og total markedsverdi på $ 8.83M. Se WABASGHO livepris

Wrapped Aave Base GHO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Wrapped Aave Base GHO direktepris, er gjeldende pris for Wrapped Aave Base GHO 1.031USD. Den sirkulerende forsyningen av Wrapped Aave Base GHO(WABASGHO) er 8.56M WABASGHO , som gir den en markedsverdi på $8,827,294 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.03% $ 0.000321 $ 1.04 $ 1.021

7 dager 0.05% $ 0.000546 $ 1.0414 $ 1.0143

30 dager 0.34% $ 0.003494 $ 1.0414 $ 1.0143 24-timers ytelse De siste 24 timene har Wrapped Aave Base GHO vist en prisbevegelse på $0.000321 , noe som gjenspeiler en 0.03% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Wrapped Aave Base GHO handlet på en topp på $1.0414 og en bunn på $1.0143 . Det så en prisendring på 0.05% . Denne nylige trenden viser potensialet til WABASGHO for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Wrapped Aave Base GHO opplevd en 0.34% endring, som gjenspeiler omtrent $0.003494 av dens verdi. Dette indikerer at WABASGHO kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) prisforutsigelsesmodul? Wrapped Aave Base GHO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for WABASGHO basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Wrapped Aave Base GHO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for WABASGHO, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Wrapped Aave Base GHO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til WABASGHO. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til WABASGHO for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Wrapped Aave Base GHO.

Hvorfor er WABASGHO-prisforutsigelse viktig?

WABASGHO-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i WABASGHO nå? I følge dine forutsigelser vil WABASGHO oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for WABASGHO neste måned? I følge Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte WABASGHO-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 WABASGHO koste i 2026? Prisen på 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WABASGHO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på WABASGHO i 2027? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WABASGHO innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for WABASGHO i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for WABASGHO i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 WABASGHO koste i 2030? Prisen på 1 Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil WABASGHO øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for WABASGHO i 2040? Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 WABASGHO innen 2040.