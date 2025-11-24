Wrapped Aave Base GHO pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) pris i dag er $ 1.031, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende WABASGHO til USD konverteringssats er $ 1.031 per WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,902,173, med en sirkulerende forsyning på 8.63M WABASGHO. I løpet av de siste 24 timene WABASGHO har den blitt handlet mellom $ 1.023(laveste) og $ 1.04 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.25, mens tidenes laveste notering var $ 0.81731.

Kortsiktig har WABASGHO beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og +0.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M Opplagsforsyning 8.63M 8.63M 8.63M Total forsyning 8,632,087.692297595 8,632,087.692297595 8,632,087.692297595

