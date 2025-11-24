MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) /

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)-prisforutsigelse (USD)

Få Virtuals Ventures by Virtuals prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye VVC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp VVC

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Virtuals Ventures by Virtuals % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Virtuals Ventures by Virtuals-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Virtuals Ventures by Virtuals potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000043 i 2025. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Virtuals Ventures by Virtuals potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000045 i 2026. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VVC for 2027 $ 0.000047 med en 10.25% vekstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VVC for 2028 $ 0.000050 med en 15.76% vekstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VVC for 2029 $ 0.000052 med en 21.55% vekstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på VVC for 2030 $ 0.000055 med en 27.63% vekstrate. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Virtuals Ventures by Virtuals potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000090. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Virtuals Ventures by Virtuals potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000147. År Pris Vekst 2025 $ 0.000043 0.00%

2026 $ 0.000045 5.00%

2027 $ 0.000047 10.25%

2028 $ 0.000050 15.76%

2029 $ 0.000052 21.55%

2030 $ 0.000055 27.63%

2031 $ 0.000058 34.01%

2032 $ 0.000061 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000064 47.75%

2034 $ 0.000067 55.13%

2035 $ 0.000070 62.89%

2036 $ 0.000074 71.03%

2037 $ 0.000078 79.59%

2038 $ 0.000082 88.56%

2039 $ 0.000086 97.99%

2040 $ 0.000090 107.89% Vis mer Kortsiktig Virtuals Ventures by Virtuals-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000043 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000043 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000043 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000043 0.41% Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for VVC November 24, 2025(I dag) er $0.000043 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for VVC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000043 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for VVC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000043 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for VVC $0.000043 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Virtuals Ventures by Virtuals prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 43.46K$ 43.46K $ 43.46K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste VVC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har VVC en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 43.46K. Se VVC livepris

Virtuals Ventures by Virtuals Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Virtuals Ventures by Virtuals direktepris, er gjeldende pris for Virtuals Ventures by Virtuals 0.000043USD. Den sirkulerende forsyningen av Virtuals Ventures by Virtuals(VVC) er 1.00B VVC , som gir den en markedsverdi på $43,456 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.25% $ 0 $ 0.000044 $ 0.000041

7 dager -3.91% $ -0.000001 $ 0.000057 $ 0.000037

30 dager -19.18% $ -0.000008 $ 0.000057 $ 0.000037 24-timers ytelse De siste 24 timene har Virtuals Ventures by Virtuals vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.25% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Virtuals Ventures by Virtuals handlet på en topp på $0.000057 og en bunn på $0.000037 . Det så en prisendring på -3.91% . Denne nylige trenden viser potensialet til VVC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Virtuals Ventures by Virtuals opplevd en -19.18% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000008 av dens verdi. Dette indikerer at VVC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) prisforutsigelsesmodul? Virtuals Ventures by Virtuals-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for VVC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Virtuals Ventures by Virtuals det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for VVC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Virtuals Ventures by Virtuals. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til VVC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til VVC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Virtuals Ventures by Virtuals.

Hvorfor er VVC-prisforutsigelse viktig?

VVC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i VVC nå? I følge dine forutsigelser vil VVC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for VVC neste måned? I følge Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte VVC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 VVC koste i 2026? Prisen på 1 Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VVC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på VVC i 2027? Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VVC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for VVC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for VVC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 VVC koste i 2030? Prisen på 1 Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil VVC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for VVC i 2040? Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 VVC innen 2040. Registrer deg nå