Virtuals Ventures by Virtuals pris i dag

Sanntids Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) pris i dag er --, med en 13.63% endring de siste 24 timene. Nåværende VVC til USD konverteringssats er -- per VVC.

Virtuals Ventures by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,808, med en sirkulerende forsyning på 1.00B VVC. I løpet av de siste 24 timene VVC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har VVC beveget seg +0.88% i løpet av den siste timen og -1.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.81K$ 43.81K $ 43.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.81K$ 43.81K $ 43.81K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Virtuals Ventures by Virtuals er $ 43.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VVC er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.81K.