Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på The Singularity % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon The Singularity-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan The Singularity potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan The Singularity potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SINGULARITY for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SINGULARITY for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SINGULARITY for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SINGULARITY for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på The Singularity potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. The Singularity (SINGULARITY) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på The Singularity potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig The Singularity-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0 0.41% The Singularity (SINGULARITY) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for SINGULARITY November 24, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. The Singularity (SINGULARITY) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for SINGULARITY, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. The Singularity (SINGULARITY) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for SINGULARITY, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. The Singularity (SINGULARITY) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for SINGULARITY $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende The Singularity prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste SINGULARITY-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har SINGULARITY en sirkulerende forsyning på 1.00B og total markedsverdi på $ 10.05K. Se SINGULARITY livepris

The Singularity Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for The Singularity direktepris, er gjeldende pris for The Singularity 0USD. Den sirkulerende forsyningen av The Singularity(SINGULARITY) er 1.00B SINGULARITY , som gir den en markedsverdi på $10,047.08 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 412.45% $ 0 $ 0 $ 0

7 dager 214.98% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000001

30 dager 73.09% $ 0 $ 0.000010 $ 0.000001 24-timers ytelse De siste 24 timene har The Singularity vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 412.45% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har The Singularity handlet på en topp på $0.000010 og en bunn på $0.000001 . Det så en prisendring på 214.98% . Denne nylige trenden viser potensialet til SINGULARITY for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har The Singularity opplevd en 73.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at SINGULARITY kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer The Singularity (SINGULARITY) prisforutsigelsesmodul? The Singularity-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for SINGULARITY basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for The Singularity det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for SINGULARITY, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til The Singularity. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til SINGULARITY. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til SINGULARITY for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til The Singularity.

Hvorfor er SINGULARITY-prisforutsigelse viktig?

SINGULARITY-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i SINGULARITY nå? I følge dine forutsigelser vil SINGULARITY oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for SINGULARITY neste måned? I følge The Singularity (SINGULARITY)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte SINGULARITY-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 SINGULARITY koste i 2026? Prisen på 1 The Singularity (SINGULARITY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SINGULARITY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på SINGULARITY i 2027? The Singularity (SINGULARITY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SINGULARITY innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for SINGULARITY i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil The Singularity (SINGULARITY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for SINGULARITY i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil The Singularity (SINGULARITY) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 SINGULARITY koste i 2030? Prisen på 1 The Singularity (SINGULARITY) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil SINGULARITY øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for SINGULARITY i 2040? The Singularity (SINGULARITY) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 SINGULARITY innen 2040.