Naoris Protocol (NAORIS)-prisforutsigelse (USD)

Få Naoris Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye NAORIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp NAORIS

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Naoris Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.02257 $0.02257 $0.02257 -0.17% USD Faktisk Prediksjon Naoris Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Naoris Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.02257 i 2025. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Naoris Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.023698 i 2026. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAORIS for 2027 $ 0.024883 med en 10.25% vekstrate. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAORIS for 2028 $ 0.026127 med en 15.76% vekstrate. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAORIS for 2029 $ 0.027433 med en 21.55% vekstrate. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på NAORIS for 2030 $ 0.028805 med en 27.63% vekstrate. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Naoris Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.046921. Naoris Protocol (NAORIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Naoris Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.076430. År Pris Vekst 2025 $ 0.02257 0.00%

2026 $ 0.023698 5.00%

2027 $ 0.024883 10.25%

2028 $ 0.026127 15.76%

2029 $ 0.027433 21.55%

2030 $ 0.028805 27.63%

2031 $ 0.030245 34.01%

2032 $ 0.031758 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.033346 47.75%

2034 $ 0.035013 55.13%

2035 $ 0.036764 62.89%

2036 $ 0.038602 71.03%

2037 $ 0.040532 79.59%

2038 $ 0.042559 88.56%

2039 $ 0.044687 97.99%

2040 $ 0.046921 107.89% Vis mer Kortsiktig Naoris Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.02257 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.022573 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.022591 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.022662 0.41% Naoris Protocol (NAORIS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for NAORIS November 24, 2025(I dag) er $0.02257 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Naoris Protocol (NAORIS) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for NAORIS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.022573 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Naoris Protocol (NAORIS) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for NAORIS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.022591 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Naoris Protocol (NAORIS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for NAORIS $0.022662 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Naoris Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.02257$ 0.02257 $ 0.02257 Prisendring (24 t) -0.16% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 136.65K$ 136.65K $ 136.65K Volum (24 timer) -- Den siste NAORIS-prisen er $ 0.02257. Den har en 24-timers endring på -0.17%, med et 24-timers handelsvolum på $ 136.65K. Videre har NAORIS en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se NAORIS livepris

Hvordan kjøpe Naoris Protocol (NAORIS) Prøver du å kjøpe NAORIS? Du kan nå kjøpe NAORIS via kredittkort, bankoverføring, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær hvordan du kjøper Naoris Protocol og kom i gang hos MEXC nå! Lær hvordan du kjøper NAORIS nå

Naoris Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Naoris Protocol direktepris, er gjeldende pris for Naoris Protocol 0.02257USD. Den sirkulerende forsyningen av Naoris Protocol(NAORIS) er 0.00 NAORIS , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.01% $ 0.000289 $ 0.02393 $ 0.02178

7 dager -0.14% $ -0.003880 $ 0.02905 $ 0.01992

30 dager -0.49% $ -0.021789 $ 0.06726 $ 0.01992 24-timers ytelse De siste 24 timene har Naoris Protocol vist en prisbevegelse på $0.000289 , noe som gjenspeiler en 0.01% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Naoris Protocol handlet på en topp på $0.02905 og en bunn på $0.01992 . Det så en prisendring på -0.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til NAORIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Naoris Protocol opplevd en -0.49% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.021789 av dens verdi. Dette indikerer at NAORIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette Naoris Protocol prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full NAORIS prishistorikk

Hvordan fungerer Naoris Protocol (NAORIS) prisforutsigelsesmodul? Naoris Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for NAORIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Naoris Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for NAORIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Naoris Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til NAORIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til NAORIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Naoris Protocol.

Hvorfor er NAORIS-prisforutsigelse viktig?

NAORIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i NAORIS nå? I følge dine forutsigelser vil NAORIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for NAORIS neste måned? I følge Naoris Protocol (NAORIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte NAORIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 NAORIS koste i 2026? Prisen på 1 Naoris Protocol (NAORIS) i dag er $0.02257 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAORIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på NAORIS i 2027? Naoris Protocol (NAORIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAORIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for NAORIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Naoris Protocol (NAORIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for NAORIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Naoris Protocol (NAORIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 NAORIS koste i 2030? Prisen på 1 Naoris Protocol (NAORIS) i dag er $0.02257 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil NAORIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for NAORIS i 2040? Naoris Protocol (NAORIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 NAORIS innen 2040. Registrer deg nå