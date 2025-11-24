Provenance Blockchain (HASH)-prisforutsigelse (USD)

Få Provenance Blockchain prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HASH vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Provenance Blockchain % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Provenance Blockchain-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Provenance Blockchain potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.024956 i 2025. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Provenance Blockchain potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.026204 i 2026. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HASH for 2027 $ 0.027514 med en 10.25% vekstrate. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HASH for 2028 $ 0.028890 med en 15.76% vekstrate. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HASH for 2029 $ 0.030335 med en 21.55% vekstrate. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HASH for 2030 $ 0.031851 med en 27.63% vekstrate. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Provenance Blockchain potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.051883. Provenance Blockchain (HASH) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Provenance Blockchain potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.084512. År Pris Vekst 2025 $ 0.024956 0.00%

2026 $ 0.026204 5.00%

2027 $ 0.027514 10.25%

2028 $ 0.028890 15.76%

2029 $ 0.030335 21.55%

2030 $ 0.031851 27.63%

2031 $ 0.033444 34.01%

2032 $ 0.035116 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.036872 47.75%

2034 $ 0.038716 55.13%

2035 $ 0.040651 62.89%

2036 $ 0.042684 71.03%

2037 $ 0.044818 79.59%

2038 $ 0.047059 88.56%

2039 $ 0.049412 97.99%

2040 $ 0.051883 107.89% Vis mer Kortsiktig Provenance Blockchain-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.024956 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.024960 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.024980 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.025059 0.41% Provenance Blockchain (HASH) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HASH November 24, 2025(I dag) er $0.024956 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Provenance Blockchain (HASH) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HASH, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.024960 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Provenance Blockchain (HASH) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HASH, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.024980 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Provenance Blockchain (HASH) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HASH $0.025059 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Provenance Blockchain prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.28B$ 1.28B $ 1.28B Opplagsforsyning 51.45B 51.45B 51.45B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HASH-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HASH en sirkulerende forsyning på 51.45B og total markedsverdi på $ 1.28B. Se HASH livepris

Provenance Blockchain Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Provenance Blockchain direktepris, er gjeldende pris for Provenance Blockchain 0.024956USD. Den sirkulerende forsyningen av Provenance Blockchain(HASH) er 51.45B HASH , som gir den en markedsverdi på $1,283,588,692 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.56% $ -0.000922 $ 0.032354 $ 0.024049

7 dager -11.51% $ -0.002874 $ 0.032528 $ 0.022256

30 dager -26.87% $ -0.006706 $ 0.032528 $ 0.022256 24-timers ytelse De siste 24 timene har Provenance Blockchain vist en prisbevegelse på $-0.000922 , noe som gjenspeiler en -3.56% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Provenance Blockchain handlet på en topp på $0.032528 og en bunn på $0.022256 . Det så en prisendring på -11.51% . Denne nylige trenden viser potensialet til HASH for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Provenance Blockchain opplevd en -26.87% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.006706 av dens verdi. Dette indikerer at HASH kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Provenance Blockchain (HASH) prisforutsigelsesmodul? Provenance Blockchain-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HASH basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Provenance Blockchain det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HASH, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Provenance Blockchain. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HASH. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HASH for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Provenance Blockchain.

Hvorfor er HASH-prisforutsigelse viktig?

HASH-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HASH nå? I følge dine forutsigelser vil HASH oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HASH neste måned? I følge Provenance Blockchain (HASH)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HASH-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HASH koste i 2026? Prisen på 1 Provenance Blockchain (HASH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HASH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HASH i 2027? Provenance Blockchain (HASH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HASH innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HASH i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Provenance Blockchain (HASH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HASH i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Provenance Blockchain (HASH) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HASH koste i 2030? Prisen på 1 Provenance Blockchain (HASH) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HASH øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HASH i 2040? Provenance Blockchain (HASH) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HASH innen 2040.