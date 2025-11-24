Provenance Blockchain pris i dag

Sanntids Provenance Blockchain (HASH) pris i dag er $ 0.02643374, med en 18.77% endring de siste 24 timene. Nåværende HASH til USD konverteringssats er $ 0.02643374 per HASH.

Provenance Blockchain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,359,914,172, med en sirkulerende forsyning på 51.43B HASH. I løpet av de siste 24 timene HASH har den blitt handlet mellom $ 0.02225616(laveste) og $ 0.03235456 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.060147, mens tidenes laveste notering var $ 0.01378736.

Kortsiktig har HASH beveget seg +1.96% i løpet av den siste timen og -17.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Provenance Blockchain (HASH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.64B$ 2.64B $ 2.64B Opplagsforsyning 51.43B 51.43B 51.43B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

