Basert på forutsigelsen din, kan Module potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.28 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Module potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 2.3939 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MODULE for 2027 $ 2.5137 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MODULE for 2028 $ 2.6393 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MODULE for 2029 $ 2.7713 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MODULE for 2030 $ 2.9099 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Module potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 4.7399.

I 2050 kan prisen på Module potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 7.7208.