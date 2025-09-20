Module (MODULE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 223.25
Laveste pris $ 2.19
Prisendring (1H) --
Prisendring (1D) --
Prisendring (7D) -1.74%

Module (MODULE) sanntidsprisen er $2.28. I løpet av de siste 24 timene har MODULE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MODULE er $ 223.25, mens den rekordlave prisen er $ 2.19.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MODULE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Module (MODULE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.84K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 22.84K
Opplagsforsyning 10.00K
Total forsyning 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Module er $ 22.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MODULE er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.84K.