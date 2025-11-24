Imagen Network (IMAGE)-prisforutsigelse (USD)

Få Imagen Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye IMAGE vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Imagen Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Imagen Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Imagen Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2025. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Imagen Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0 i 2026. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IMAGE for 2027 $ 0 med en 10.25% vekstrate. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IMAGE for 2028 $ 0 med en 15.76% vekstrate. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IMAGE for 2029 $ 0 med en 21.55% vekstrate. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på IMAGE for 2030 $ 0 med en 27.63% vekstrate. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Imagen Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0. Imagen Network (IMAGE) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Imagen Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0. År Pris Vekst 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Vis mer Kortsiktig Imagen Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0 0.41% Imagen Network (IMAGE) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for IMAGE November 24, 2025(I dag) er $0 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Imagen Network (IMAGE) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for IMAGE, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Imagen Network (IMAGE) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for IMAGE, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Imagen Network (IMAGE) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for IMAGE $0 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Imagen Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Opplagsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste IMAGE-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har IMAGE en sirkulerende forsyning på 5.00B og total markedsverdi på $ 1.93M. Se IMAGE livepris

Imagen Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Imagen Network direktepris, er gjeldende pris for Imagen Network 0USD. Den sirkulerende forsyningen av Imagen Network(IMAGE) er 5.00B IMAGE , som gir den en markedsverdi på $1,926,561 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -53.06% $ -0.000435 $ 0 $ 0

7 dager -14.18% $ 0 $ 0.001980 $ 0.000352

30 dager -82.78% $ 0 $ 0.001980 $ 0.000352 24-timers ytelse De siste 24 timene har Imagen Network vist en prisbevegelse på $-0.000435 , noe som gjenspeiler en -53.06% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Imagen Network handlet på en topp på $0.001980 og en bunn på $0.000352 . Det så en prisendring på -14.18% . Denne nylige trenden viser potensialet til IMAGE for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Imagen Network opplevd en -82.78% endring, som gjenspeiler omtrent $0 av dens verdi. Dette indikerer at IMAGE kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Imagen Network (IMAGE) prisforutsigelsesmodul? Imagen Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for IMAGE basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Imagen Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for IMAGE, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Imagen Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til IMAGE. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til IMAGE for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Imagen Network.

Hvorfor er IMAGE-prisforutsigelse viktig?

IMAGE-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i IMAGE nå? I følge dine forutsigelser vil IMAGE oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for IMAGE neste måned? I følge Imagen Network (IMAGE)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte IMAGE-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 IMAGE koste i 2026? Prisen på 1 Imagen Network (IMAGE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IMAGE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på IMAGE i 2027? Imagen Network (IMAGE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IMAGE innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for IMAGE i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Imagen Network (IMAGE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for IMAGE i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Imagen Network (IMAGE) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 IMAGE koste i 2030? Prisen på 1 Imagen Network (IMAGE) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil IMAGE øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for IMAGE i 2040? Imagen Network (IMAGE) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 IMAGE innen 2040.