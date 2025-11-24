Imagen Network pris i dag

Sanntids Imagen Network (IMAGE) pris i dag er $ 0.00039735, med en 56.84% endring de siste 24 timene. Nåværende IMAGE til USD konverteringssats er $ 0.00039735 per IMAGE.

Imagen Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,042,249, med en sirkulerende forsyning på 5.00B IMAGE. I løpet av de siste 24 timene IMAGE har den blitt handlet mellom $ 0.00037845(laveste) og $ 0.00095551 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.03800209, mens tidenes laveste notering var $ 0.0002479.

Kortsiktig har IMAGE beveget seg -4.71% i løpet av den siste timen og -56.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Imagen Network (IMAGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.04M$ 2.04M $ 2.04M Opplagsforsyning 5.00B 5.00B 5.00B Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

