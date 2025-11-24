Go Rest Offline (GROF)-prisforutsigelse (USD)

Få Go Rest Offline prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GROF vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Go Rest Offline-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Go Rest Offline potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000091 i 2025. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Go Rest Offline potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000096 i 2026. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GROF for 2027 $ 0.000100 med en 10.25% vekstrate. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GROF for 2028 $ 0.000106 med en 15.76% vekstrate. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GROF for 2029 $ 0.000111 med en 21.55% vekstrate. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GROF for 2030 $ 0.000116 med en 27.63% vekstrate. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Go Rest Offline potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000190. Go Rest Offline (GROF) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Go Rest Offline potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000310.

Gjeldende Go Rest Offline prisstatistikk
Gjeldende pris ----
Prisendring (24 t) --
Markedsverdi $ 68.47K
Opplagsforsyning 747.52M
Volum (24 timer) ----
Den siste GROF-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GROF en sirkulerende forsyning på 747.52M og total markedsverdi på $ 68.47K.

Go Rest Offline Historisk pris
I følge de siste dataene samlet på siden for Go Rest Offline direktepris, er gjeldende pris for Go Rest Offline 0.000091USD. Den sirkulerende forsyningen av Go Rest Offline(GROF) er 747.52M GROF , som gir den en markedsverdi på $68,468 .
Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav
24 timer -1.58% $ 0 $ 0.000093 $ 0.000091

7 dager -5.20% $ -0.000004 $ 0.000156 $ 0.000087

30 dager -41.41% $ -0.000037 $ 0.000156 $ 0.000087
24-timers ytelse
De siste 24 timene har Go Rest Offline vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -1.58% endring i verdien.
7-dagers ytelse
I løpet av de siste 7 dagene har Go Rest Offline handlet på en topp på $0.000156 og en bunn på $0.000087 . Det så en prisendring på -5.20% . Denne nylige trenden viser potensialet til GROF for ytterligere bevegelse i markedet.
30-dagers ytelse
Den siste måneden har Go Rest Offline opplevd en -41.41% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000037 av dens verdi. Dette indikerer at GROF kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Go Rest Offline (GROF) prisforutsigelsesmodul? Go Rest Offline-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GROF basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Go Rest Offline det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GROF, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Go Rest Offline. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GROF. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GROF for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Go Rest Offline.

Hvorfor er GROF-prisforutsigelse viktig?

GROF-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

