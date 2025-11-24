Go Rest Offline pris i dag

Sanntids Go Rest Offline (GROF) pris i dag er $ 0.00008756, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GROF til USD konverteringssats er $ 0.00008756 per GROF.

Go Rest Offline rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 65,455, med en sirkulerende forsyning på 747.52M GROF. I løpet av de siste 24 timene GROF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0059774, mens tidenes laveste notering var $ 0.00008694.

Kortsiktig har GROF beveget seg -- i løpet av den siste timen og -10.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Go Rest Offline (GROF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 87.56K$ 87.56K $ 87.56K Opplagsforsyning 747.52M 747.52M 747.52M Total forsyning 999,969,230.672062 999,969,230.672062 999,969,230.672062

Nåværende markedsverdi på Go Rest Offline er $ 65.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GROF er 747.52M, med en total tilgang på 999969230.672062. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 87.56K.