Få Glidr prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye GLIDR vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Glidr % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Glidr-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Glidr (GLIDR) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Glidr potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.18 i 2025. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Glidr potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 1.2389 i 2026. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GLIDR for 2027 $ 1.3009 med en 10.25% vekstrate. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GLIDR for 2028 $ 1.3659 med en 15.76% vekstrate. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GLIDR for 2029 $ 1.4342 med en 21.55% vekstrate. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på GLIDR for 2030 $ 1.5060 med en 27.63% vekstrate. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Glidr potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 2.4531. Glidr (GLIDR) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Glidr potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 3.9958. År Pris Vekst 2025 $ 1.18 0.00%

2026 $ 1.2389 5.00%

2027 $ 1.3009 10.25%

2028 $ 1.3659 15.76%

2029 $ 1.4342 21.55%

2030 $ 1.5060 27.63%

2031 $ 1.5813 34.01%

2032 $ 1.6603 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 1.7433 47.75%

2034 $ 1.8305 55.13%

2035 $ 1.9220 62.89%

2036 $ 2.0182 71.03%

2037 $ 2.1191 79.59%

2038 $ 2.2250 88.56%

2039 $ 2.3363 97.99%

2040 $ 2.4531 107.89% Vis mer Kortsiktig Glidr-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 1.18 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 1.1801 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 1.1811 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 1.1848 0.41% Glidr (GLIDR) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for GLIDR November 24, 2025(I dag) er $1.18 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Glidr (GLIDR) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for GLIDR, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $1.1801 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Glidr (GLIDR) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for GLIDR, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $1.1811 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Glidr (GLIDR) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for GLIDR $1.1848 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Glidr prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 37.56M$ 37.56M $ 37.56M Opplagsforsyning 31.96M 31.96M 31.96M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste GLIDR-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har GLIDR en sirkulerende forsyning på 31.96M og total markedsverdi på $ 37.56M. Se GLIDR livepris

Glidr Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Glidr direktepris, er gjeldende pris for Glidr 1.18USD. Den sirkulerende forsyningen av Glidr(GLIDR) er 31.96M GLIDR , som gir den en markedsverdi på $37,559,136 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 1.54% $ 0.017916 $ 1.19 $ 1.16

7 dager 0.38% $ 0.004535 $ 1.1912 $ 1.1511

30 dager 0.37% $ 0.004392 $ 1.1912 $ 1.1511 24-timers ytelse De siste 24 timene har Glidr vist en prisbevegelse på $0.017916 , noe som gjenspeiler en 1.54% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Glidr handlet på en topp på $1.1912 og en bunn på $1.1511 . Det så en prisendring på 0.38% . Denne nylige trenden viser potensialet til GLIDR for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Glidr opplevd en 0.37% endring, som gjenspeiler omtrent $0.004392 av dens verdi. Dette indikerer at GLIDR kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Glidr (GLIDR) prisforutsigelsesmodul? Glidr-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for GLIDR basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Glidr det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for GLIDR, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Glidr. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til GLIDR. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til GLIDR for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Glidr.

Hvorfor er GLIDR-prisforutsigelse viktig?

GLIDR-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i GLIDR nå? I følge dine forutsigelser vil GLIDR oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for GLIDR neste måned? I følge Glidr (GLIDR)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte GLIDR-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 GLIDR koste i 2026? Prisen på 1 Glidr (GLIDR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GLIDR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på GLIDR i 2027? Glidr (GLIDR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GLIDR innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for GLIDR i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Glidr (GLIDR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for GLIDR i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Glidr (GLIDR) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 GLIDR koste i 2030? Prisen på 1 Glidr (GLIDR) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil GLIDR øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for GLIDR i 2040? Glidr (GLIDR) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 GLIDR innen 2040.