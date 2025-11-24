Glidr pris i dag

Sanntids Glidr (GLIDR) pris i dag er $ 1.18, med en 1.15% endring de siste 24 timene. Nåværende GLIDR til USD konverteringssats er $ 1.18 per GLIDR.

Glidr rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 37,714,731, med en sirkulerende forsyning på 31.96M GLIDR. I løpet av de siste 24 timene GLIDR har den blitt handlet mellom $ 1.15(laveste) og $ 1.19 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.24, mens tidenes laveste notering var $ 1.083.

Kortsiktig har GLIDR beveget seg +0.96% i løpet av den siste timen og +0.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Glidr (GLIDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.71M$ 37.71M $ 37.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.02M$ 118.02M $ 118.02M Opplagsforsyning 31.96M 31.96M 31.96M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

