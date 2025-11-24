Exit Liquidity (RETAIL)-prisforutsigelse (USD)

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Exit Liquidity % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Exit Liquidity-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Exit Liquidity potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000366 i 2025. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Exit Liquidity potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000384 i 2026. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RETAIL for 2027 $ 0.000404 med en 10.25% vekstrate. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RETAIL for 2028 $ 0.000424 med en 15.76% vekstrate. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RETAIL for 2029 $ 0.000445 med en 21.55% vekstrate. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RETAIL for 2030 $ 0.000467 med en 27.63% vekstrate. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Exit Liquidity potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000761. Exit Liquidity (RETAIL) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Exit Liquidity potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001241. År Pris Vekst 2025 $ 0.000366 0.00%

2026 $ 0.000384 5.00%

2027 $ 0.000404 10.25%

2028 $ 0.000424 15.76%

2029 $ 0.000445 21.55%

2030 $ 0.000467 27.63%

2031 $ 0.000491 34.01%

2032 $ 0.000515 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.000541 47.75%

2034 $ 0.000568 55.13%

2035 $ 0.000597 62.89%

2036 $ 0.000626 71.03%

2037 $ 0.000658 79.59%

2038 $ 0.000691 88.56%

2039 $ 0.000725 97.99%

2040 $ 0.000761 107.89% Vis mer Kortsiktig Exit Liquidity-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.000366 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.000366 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.000366 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.000368 0.41% Exit Liquidity (RETAIL) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RETAIL November 24, 2025(I dag) er $0.000366 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Exit Liquidity (RETAIL) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RETAIL, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.000366 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Exit Liquidity (RETAIL) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RETAIL, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.000366 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Exit Liquidity (RETAIL) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RETAIL $0.000368 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Exit Liquidity prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 368.59K$ 368.59K $ 368.59K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste RETAIL-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har RETAIL en sirkulerende forsyning på 999.99M og total markedsverdi på $ 368.59K. Se RETAIL livepris

Exit Liquidity Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Exit Liquidity direktepris, er gjeldende pris for Exit Liquidity 0.000366USD. Den sirkulerende forsyningen av Exit Liquidity(RETAIL) er 999.99M RETAIL , som gir den en markedsverdi på $368,587 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -3.83% $ 0 $ 0.000387 $ 0.000363

7 dager -9.14% $ -0.000033 $ 0.000795 $ 0.000366

30 dager -53.71% $ -0.000196 $ 0.000795 $ 0.000366 24-timers ytelse De siste 24 timene har Exit Liquidity vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en -3.83% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Exit Liquidity handlet på en topp på $0.000795 og en bunn på $0.000366 . Det så en prisendring på -9.14% . Denne nylige trenden viser potensialet til RETAIL for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Exit Liquidity opplevd en -53.71% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000196 av dens verdi. Dette indikerer at RETAIL kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Exit Liquidity (RETAIL) prisforutsigelsesmodul? Exit Liquidity-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RETAIL basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Exit Liquidity det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RETAIL, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Exit Liquidity. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RETAIL. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RETAIL for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Exit Liquidity.

Hvorfor er RETAIL-prisforutsigelse viktig?

RETAIL-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

