Basert på forutsigelsen din, kan Broadcom xStock potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 346.38 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Broadcom xStock potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 363.699 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVGOX for 2027 $ 381.8839 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVGOX for 2028 $ 400.9781 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVGOX for 2029 $ 421.0270 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på AVGOX for 2030 $ 442.0784 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Broadcom xStock potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 720.0991.

I 2050 kan prisen på Broadcom xStock potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1,172.9656.