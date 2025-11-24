Broadcom xStock pris i dag

Sanntids Broadcom xStock (AVGOX) pris i dag er $ 346.23, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende AVGOX til USD konverteringssats er $ 346.23 per AVGOX.

Broadcom xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 783,335, med en sirkulerende forsyning på 2.26K AVGOX. I løpet av de siste 24 timene AVGOX har den blitt handlet mellom $ 346.2(laveste) og $ 347.04 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 389.47, mens tidenes laveste notering var $ 282.47.

Kortsiktig har AVGOX beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +1.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Broadcom xStock (AVGOX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 783.34K$ 783.34K $ 783.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M Opplagsforsyning 2.26K 2.26K 2.26K Total forsyning 24,076.2040323337 24,076.2040323337 24,076.2040323337

