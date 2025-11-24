MultiBank Group (MBG)-prisforutsigelse (USD)

Få MultiBank Group prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MBG vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Gjeldende MultiBank Group prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.455$ 0.455 $ 0.455 Prisendring (24 t) -0.41% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volum (24 timer) -- Den siste MBG-prisen er $ 0.455. Den har en 24-timers endring på -0.41%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.18M. Videre har MBG en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --.

2026 $ 0.477750 5.00%

2027 $ 0.501637 10.25%

2028 $ 0.526719 15.76%

2029 $ 0.553055 21.55%

2030 $ 0.580708 27.63%

2031 $ 0.609743 34.01%

2032 $ 0.640230 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.672242 47.75%

2034 $ 0.705854 55.13%

2035 $ 0.741147 62.89%

2036 $ 0.778204 71.03%

2037 $ 0.817114 79.59%

2038 $ 0.857970 88.56%

2039 $ 0.900868 97.99%

2040 $ 0.945912 107.89% Vis mer Kortsiktig MultiBank Group-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.455 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.455062 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.455436 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.456869 0.41% MultiBank Group (MBG) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MBG November 24, 2025(I dag) er $0.455 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. MultiBank Group (MBG) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MBG, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.455062 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. MultiBank Group (MBG) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MBG, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.455436 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. MultiBank Group (MBG) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MBG $0.456869 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende MultiBank Group prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.455$ 0.455 $ 0.455 Prisendring (24 t) -0.41% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 3.18M$ 3.18M $ 3.18M Volum (24 timer) -- Den siste MBG-prisen er $ 0.455. Den har en 24-timers endring på -0.41%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.18M. Videre har MBG en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --. Se MBG livepris

MultiBank Group Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for MultiBank Group direktepris, er gjeldende pris for MultiBank Group 0.455USD. Den sirkulerende forsyningen av MultiBank Group(MBG) er 0.00 MBG , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -0.00% $ -0.002400 $ 0.4588 $ 0.4517

7 dager -0.00% $ -0.002199 $ 0.4774 $ 0.3983

30 dager -0.35% $ -0.245599 $ 0.9 $ 0.3983 24-timers ytelse De siste 24 timene har MultiBank Group vist en prisbevegelse på $-0.002400 , noe som gjenspeiler en -0.00% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har MultiBank Group handlet på en topp på $0.4774 og en bunn på $0.3983 . Det så en prisendring på -0.00% . Denne nylige trenden viser potensialet til MBG for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har MultiBank Group opplevd en -0.35% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.245599 av dens verdi. Dette indikerer at MBG kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid. Sjekk den komplette MultiBank Group prishistorikken for detaljerte trender på MEXC Se full MBG prishistorikk

Hvordan fungerer MultiBank Group (MBG) prisforutsigelsesmodul? MultiBank Group-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MBG basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for MultiBank Group det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MBG, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til MultiBank Group. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MBG. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MBG for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til MultiBank Group.

Hvorfor er MBG-prisforutsigelse viktig?

MBG-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MBG nå? I følge dine forutsigelser vil MBG oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MBG neste måned? I følge MultiBank Group (MBG)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MBG-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MBG koste i 2026? Prisen på 1 MultiBank Group (MBG) i dag er $0.455 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MBG i 2027? MultiBank Group (MBG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBG innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MBG i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil MultiBank Group (MBG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MBG i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil MultiBank Group (MBG) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MBG koste i 2030? Prisen på 1 MultiBank Group (MBG) i dag er $0.455 . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MBG øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MBG i 2040? MultiBank Group (MBG) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MBG innen 2040. Registrer deg nå