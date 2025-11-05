BiržaDEX+
Reāllaika Taboshi cena šodien ir 12.69 USD. Seko līdzi reāllaika TABOSHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TABOSHI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Taboshi cena šodien ir 12.69 USD. Seko līdzi reāllaika TABOSHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati TABOSHI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par TABOSHI

TABOSHI Cenas informācija

Kas ir TABOSHI

TABOSHI Oficiālā tīmekļa vietne

TABOSHI Tokenomika

TABOSHI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Taboshi logotips

Taboshi Cena (TABOSHI)

Nav sarakstā

1 TABOSHI uz USD reāllaika cena:

$12.69
-5.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Taboshi (TABOSHI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:03:52 (UTC+8)

Taboshi (TABOSHI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 11.74
24h zemākā
$ 13.45
24h augstākā

$ 11.74
$ 13.45
$ 47.25
$ 11.74
-1.35%

-5.40%

-16.26%

-16.26%

Taboshi (TABOSHI) reāllaika cena ir $12.69. Pēdējo 24 stundu laikā TABOSHI tika tirgots robežās no zemākās $ 11.74 līdz augstākajai $ 13.45, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. TABOSHI visu laiku augstākā cena ir $ 47.25, savukārt zemākā - $ 11.74.

Īstermiņa veiktspējas ziņā TABOSHI ir mainījies par -1.35% pēdējā stundā, par -5.40% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Taboshi (TABOSHI) tirgus informācija

$ 697.15K
--
$ 2.36M
54.95K
185,964.0
Pašreizējais Taboshi tirgus maksimums ir $ 697.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. TABOSHI apjoms apgrozībā ir 54.95K ar kopējo apjomu 185964.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.36M.

Taboshi (TABOSHI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Taboshi uz USD bija $ -0.72542287353718.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Taboshi uz USD bija $ -4.9228697700.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Taboshi uz USD bija $ -6.3111341970.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Taboshi uz USD bija $ -10.15672567920023.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.72542287353718-5.40%
30 dienas$ -4.9228697700-38.79%
60 dienas$ -6.3111341970-49.73%
90 dienas$ -10.15672567920023-44.45%

Kas ir Taboshi (TABOSHI)?

Taboshi, the “Leaf of Yield,” is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow’s harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Taboshi (TABOSHI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Taboshi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Taboshi (TABOSHI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Taboshi (TABOSHI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Taboshi prognozes.

Apskati Taboshi cenas prognozi!

TABOSHI uz vietējām valūtām

Taboshi (TABOSHI) tokenomika

Taboshi (TABOSHI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par TABOSHI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Taboshi (TABOSHI)

Kāda ir Taboshi (TABOSHI) vērtība šodien?
Reāllaika TABOSHI cena USD ir 12.69 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā TABOSHI uz USD cena?
Pašreizējā TABOSHI uz USD cena ir $ 12.69. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Taboshi tirgus maksimums?
TABOSHI tirgus maksimums ir $ 697.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir TABOSHI apjoms apgrozībā?
TABOSHI apjoms apgrozībā ir 54.95K USD.
Kāda bija TABOSHI vēsturiski augstākā cena?
TABOSHI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 47.25 USD apmērā.
Kāda bija TABOSHI vēsturiski zemākā cena?
TABOSHI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 11.74 USD.
Kāds ir TABOSHI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu TABOSHI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai TABOSHI šogad kāps augstāk?
TABOSHI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati TABOSHI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:03:52 (UTC+8)

Taboshi (TABOSHI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

