Reāllaika ZEROBASE cena šodien ir 0.1594 USD. Seko līdzi reāllaika ZBT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ZBT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ZBT

ZBT Cenas informācija

Kas ir ZBT

ZBT Tehniskais dokuments

ZBT Oficiālā tīmekļa vietne

ZBT Tokenomika

ZBT Cenas prognoze

ZBT Vēsture

ZBT iegādes rokasgrāmata

ZBT uz bezseguma valūtu konvertētājs

ZBT Tūlītējie darījumi

ZBT USDT-M Futures

ZEROBASE logotips

ZEROBASE kurss(ZBT)

1 ZBT uz USD reāllaika cena:

$0.1594
-0.49%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:40:14 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1468
24h zemākā
$ 0.166
24h augstākā

$ 0.1468
$ 0.166
$ 1.1331922631579274
$ 0.14738259029257134
+3.97%

-0.49%

-29.60%

-29.60%

ZEROBASE (ZBT) reāllaika cena ir $ 0.1594. Pēdējo 24 stundu laikā ZBT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1468 līdz augstākajai $ 0.166, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ZBT visu laiku augstākā cena ir $ 1.1331922631579274, savukārt zemākā - $ 0.14738259029257134.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ZBT ir mainījies par +3.97% pēdējā stundā, par -0.49% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

ZEROBASE (ZBT) tirgus informācija

No.607

$ 35.07M
$ 4.11M
$ 159.40M
220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
22.00%

ETH

Pašreizējais ZEROBASE tirgus maksimums ir $ 35.07M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.11M. ZBT apjoms apgrozībā ir 220.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 159.40M.

ZEROBASE (ZBT) cenas vēsture USD

Seko ZEROBASE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000785-0.49%
30 dienas$ -0.0406-20.30%
60 dienas$ -0.0406-20.30%
90 dienas$ -0.0406-20.30%
ZEROBASE Cenas izmaiņas šodien

Šodien ZBT cena mainījās par $ -0.000785 (-0.49%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

ZEROBASE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0406 (-20.30%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

ZEROBASE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ZBT piedzīvoja izmaiņas $ -0.0406 (-20.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

ZEROBASE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0406 (-20.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu ZEROBASE (ZBT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati ZEROBASE cenas vēstures lapu.

Kas ir ZEROBASE (ZBT)?

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu ZEROBASE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ZBT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par ZEROBASE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu ZEROBASE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

ZEROBASE cenas prognoze (USD)

Kāda būs ZEROBASE (ZBT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu ZEROBASE (ZBT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa ZEROBASE prognozes.

Apskati ZEROBASE cenas prognozi!

ZEROBASE (ZBT) tokenomika

ZEROBASE (ZBT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ZBT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties ZEROBASE (ZBT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties ZEROBASE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties ZEROBASE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ZBT uz vietējām valūtām

1 ZEROBASE(ZBT) uz VND
4,194.611
1 ZEROBASE(ZBT) uz AUD
A$0.245476
1 ZEROBASE(ZBT) uz GBP
0.121144
1 ZEROBASE(ZBT) uz EUR
0.138678
1 ZEROBASE(ZBT) uz USD
$0.1594
1 ZEROBASE(ZBT) uz MYR
RM0.667886
1 ZEROBASE(ZBT) uz TRY
6.707552
1 ZEROBASE(ZBT) uz JPY
¥24.3882
1 ZEROBASE(ZBT) uz ARS
ARS$232.360568
1 ZEROBASE(ZBT) uz RUB
12.909806
1 ZEROBASE(ZBT) uz INR
14.13878
1 ZEROBASE(ZBT) uz IDR
Rp2,656.665604
1 ZEROBASE(ZBT) uz PHP
9.361562
1 ZEROBASE(ZBT) uz EGP
￡E.7.541214
1 ZEROBASE(ZBT) uz BRL
R$0.859166
1 ZEROBASE(ZBT) uz CAD
C$0.224754
1 ZEROBASE(ZBT) uz BDT
19.43086
1 ZEROBASE(ZBT) uz NGN
230.0142
1 ZEROBASE(ZBT) uz COP
$615.4434
1 ZEROBASE(ZBT) uz ZAR
R.2.787906
1 ZEROBASE(ZBT) uz UAH
6.707552
1 ZEROBASE(ZBT) uz TZS
T.Sh.391.6458
1 ZEROBASE(ZBT) uz VES
Bs35.5462
1 ZEROBASE(ZBT) uz CLP
$150.7924
1 ZEROBASE(ZBT) uz PKR
Rs45.065568
1 ZEROBASE(ZBT) uz KZT
83.54154
1 ZEROBASE(ZBT) uz THB
฿5.18847
1 ZEROBASE(ZBT) uz TWD
NT$4.928648
1 ZEROBASE(ZBT) uz AED
د.إ0.584998
1 ZEROBASE(ZBT) uz CHF
Fr0.12752
1 ZEROBASE(ZBT) uz HKD
HK$1.238538
1 ZEROBASE(ZBT) uz AMD
֏60.97847
1 ZEROBASE(ZBT) uz MAD
.د.م1.484014
1 ZEROBASE(ZBT) uz MXN
$2.98078
1 ZEROBASE(ZBT) uz SAR
ريال0.59775
1 ZEROBASE(ZBT) uz ETB
Br24.38023
1 ZEROBASE(ZBT) uz KES
KSh20.592886
1 ZEROBASE(ZBT) uz JOD
د.أ0.1130146
1 ZEROBASE(ZBT) uz PLN
0.58978
1 ZEROBASE(ZBT) uz RON
лв0.704548
1 ZEROBASE(ZBT) uz SEK
kr1.527052
1 ZEROBASE(ZBT) uz BGN
лв0.27098
1 ZEROBASE(ZBT) uz HUF
Ft53.886764
1 ZEROBASE(ZBT) uz CZK
3.385656
1 ZEROBASE(ZBT) uz KWD
د.ك0.0489358
1 ZEROBASE(ZBT) uz ILS
0.519644
1 ZEROBASE(ZBT) uz BOB
Bs1.101454
1 ZEROBASE(ZBT) uz AZN
0.27098
1 ZEROBASE(ZBT) uz TJS
SM1.469668
1 ZEROBASE(ZBT) uz GEL
0.433568
1 ZEROBASE(ZBT) uz AOA
Kz145.97055
1 ZEROBASE(ZBT) uz BHD
.د.ب0.0599344
1 ZEROBASE(ZBT) uz BMD
$0.1594
1 ZEROBASE(ZBT) uz DKK
kr1.034506
1 ZEROBASE(ZBT) uz HNL
L4.198596
1 ZEROBASE(ZBT) uz MUR
7.31646
1 ZEROBASE(ZBT) uz NAD
$2.771966
1 ZEROBASE(ZBT) uz NOK
kr1.627474
1 ZEROBASE(ZBT) uz NZD
$0.280544
1 ZEROBASE(ZBT) uz PAB
B/.0.1594
1 ZEROBASE(ZBT) uz PGK
K0.67745
1 ZEROBASE(ZBT) uz QAR
ر.ق0.580216
1 ZEROBASE(ZBT) uz RSD
дин.16.265176
1 ZEROBASE(ZBT) uz UZS
soʻm1,897.618744
1 ZEROBASE(ZBT) uz ALL
L13.407134
1 ZEROBASE(ZBT) uz ANG
ƒ0.285326
1 ZEROBASE(ZBT) uz AWG
ƒ0.285326
1 ZEROBASE(ZBT) uz BBD
$0.3188
1 ZEROBASE(ZBT) uz BAM
KM0.27098
1 ZEROBASE(ZBT) uz BIF
Fr470.0706
1 ZEROBASE(ZBT) uz BND
$0.20722
1 ZEROBASE(ZBT) uz BSD
$0.1594
1 ZEROBASE(ZBT) uz JMD
$25.588482
1 ZEROBASE(ZBT) uz KHR
640.159964
1 ZEROBASE(ZBT) uz KMF
Fr67.9044
1 ZEROBASE(ZBT) uz LAK
3,465.217322
1 ZEROBASE(ZBT) uz LKR
රු48.581932
1 ZEROBASE(ZBT) uz MDL
L2.700236
1 ZEROBASE(ZBT) uz MGA
Ar718.0173
1 ZEROBASE(ZBT) uz MOP
P1.2752
1 ZEROBASE(ZBT) uz MVR
2.45476
1 ZEROBASE(ZBT) uz MWK
MK276.735934
1 ZEROBASE(ZBT) uz MZN
MT10.19363
1 ZEROBASE(ZBT) uz NPR
रु22.612484
1 ZEROBASE(ZBT) uz PYG
1,130.4648
1 ZEROBASE(ZBT) uz RWF
Fr231.2894
1 ZEROBASE(ZBT) uz SBD
$1.311862
1 ZEROBASE(ZBT) uz SCR
2.300142
1 ZEROBASE(ZBT) uz SRD
$6.1369
1 ZEROBASE(ZBT) uz SVC
$1.39475
1 ZEROBASE(ZBT) uz SZL
L2.77356
1 ZEROBASE(ZBT) uz TMT
m0.559494
1 ZEROBASE(ZBT) uz TND
د.ت0.4683172
1 ZEROBASE(ZBT) uz TTD
$1.080732
1 ZEROBASE(ZBT) uz UGX
Sh555.3496
1 ZEROBASE(ZBT) uz XAF
Fr91.0174
1 ZEROBASE(ZBT) uz XCD
$0.43038
1 ZEROBASE(ZBT) uz XOF
Fr91.0174
1 ZEROBASE(ZBT) uz XPF
Fr16.4182
1 ZEROBASE(ZBT) uz BWP
P2.1519
1 ZEROBASE(ZBT) uz BZD
$0.320394
1 ZEROBASE(ZBT) uz CVE
$15.323122
1 ZEROBASE(ZBT) uz DJF
Fr28.2138
1 ZEROBASE(ZBT) uz DOP
$10.243044
1 ZEROBASE(ZBT) uz DZD
د.ج20.819234
1 ZEROBASE(ZBT) uz FJD
$0.363432
1 ZEROBASE(ZBT) uz GNF
Fr1,385.983
1 ZEROBASE(ZBT) uz GTQ
Q1.221004
1 ZEROBASE(ZBT) uz GYD
$33.34648
1 ZEROBASE(ZBT) uz ISK
kr20.2438

ZEROBASE resurss

Dziļākai izpratnei par ZEROBASE, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā ZEROBASE vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par ZEROBASE

Kāda ir ZEROBASE (ZBT) vērtība šodien?
Reāllaika ZBT cena USD ir 0.1594 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ZBT uz USD cena?
Pašreizējā ZBT uz USD cena ir $ 0.1594. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir ZEROBASE tirgus maksimums?
ZBT tirgus maksimums ir $ 35.07M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ZBT apjoms apgrozībā?
ZBT apjoms apgrozībā ir 220.00M USD.
Kāda bija ZBT vēsturiski augstākā cena?
ZBT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.1331922631579274 USD apmērā.
Kāda bija ZBT vēsturiski zemākā cena?
ZBT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.14738259029257134 USD.
Kāds ir ZBT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ZBT tirdzniecības apjoms ir $ 4.11M USD.
Vai ZBT šogad kāps augstāk?
ZBT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ZBT cenas prognozi dziļākai analīzei.
ZEROBASE (ZBT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

ZBT uz USD kalkulators

Summa

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.1593 USD

Tirgot ZBT

ZBT/USDC
$0.1593
$0.1593
-0.99%
ZBT/USDT
$0.1594
$0.1594
-0.55%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

$102,157.28

$3,338.33

$156.39

$1.0000

$2.2461

$102,157.28

$3,338.33

$156.39

$2.2461

$0.16440

