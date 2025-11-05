BiržaDEX+
Reāllaika Everlyn AI cena šodien ir 0.1057 USD. Seko līdzi reāllaika LYN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati LYN cenas tendenci MEXC.

Everlyn AI logotips

Everlyn AI kurss(LYN)

1 LYN uz USD reāllaika cena:

$0.1059
$0.1059$0.1059
-0.18%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:13 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0972
$ 0.0972$ 0.0972
24h zemākā
$ 0.1094
$ 0.1094$ 0.1094
24h augstākā

$ 0.0972
$ 0.0972$ 0.0972

$ 0.1094
$ 0.1094$ 0.1094

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109

+2.02%

-0.18%

-15.17%

-15.17%

Everlyn AI (LYN) reāllaika cena ir $ 0.1057. Pēdējo 24 stundu laikā LYN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0972 līdz augstākajai $ 0.1094, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. LYN visu laiku augstākā cena ir $ 1.0104430541406704, savukārt zemākā - $ 0.09658291416276109.

Īstermiņa veiktspējas ziņā LYN ir mainījies par +2.02% pēdējā stundā, par -0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.17% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Everlyn AI (LYN) tirgus informācija

No.698

$ 27.02M
$ 27.02M$ 27.02M

$ 457.99K
$ 457.99K$ 457.99K

$ 105.70M
$ 105.70M$ 105.70M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Pašreizējais Everlyn AI tirgus maksimums ir $ 27.02M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 457.99K. LYN apjoms apgrozībā ir 255.64M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 105.70M.

Everlyn AI (LYN) cenas vēsture USD

Seko Everlyn AI cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000191-0.18%
30 dienas$ +0.0057+5.70%
60 dienas$ +0.0057+5.70%
90 dienas$ +0.0057+5.70%
Everlyn AI Cenas izmaiņas šodien

Šodien LYN cena mainījās par $ -0.000191 (-0.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Everlyn AI 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0057 (+5.70%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Everlyn AI 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, LYN piedzīvoja izmaiņas $ +0.0057 (+5.70%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Everlyn AI 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0057 (+5.70%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Everlyn AI (LYN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Everlyn AI cenas vēstures lapu.

Kas ir Everlyn AI (LYN)?

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Everlyn AI ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt LYN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Everlyn AI mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Everlyn AI pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Everlyn AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Everlyn AI (LYN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Everlyn AI (LYN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Everlyn AI prognozes.

Apskati Everlyn AI cenas prognozi!

Everlyn AI (LYN) tokenomika

Everlyn AI (LYN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par LYN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Everlyn AI (LYN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Everlyn AI? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Everlyn AI MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Everlyn AI resurss

Dziļākai izpratnei par Everlyn AI, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Everlyn AI vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Everlyn AI

Kāda ir Everlyn AI (LYN) vērtība šodien?
Reāllaika LYN cena USD ir 0.1057 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā LYN uz USD cena?
Pašreizējā LYN uz USD cena ir $ 0.1057. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Everlyn AI tirgus maksimums?
LYN tirgus maksimums ir $ 27.02M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir LYN apjoms apgrozībā?
LYN apjoms apgrozībā ir 255.64M USD.
Kāda bija LYN vēsturiski augstākā cena?
LYN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.0104430541406704 USD apmērā.
Kāda bija LYN vēsturiski zemākā cena?
LYN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.09658291416276109 USD.
Kāds ir LYN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu LYN tirdzniecības apjoms ir $ 457.99K USD.
Vai LYN šogad kāps augstāk?
LYN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati LYN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:51:13 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

