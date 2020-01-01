Observer (OBSR) tokenomika
The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before.
Observer (OBSR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Observer (OBSR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais OBSR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu OBSR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti OBSR tokenomiku, uzzini OBSR tokena reāllaika cenu!
