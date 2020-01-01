USD1 (USD1) tokenomika

USD1 (USD1) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par USD1 (USD1), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

USD1 (USD1) informācija

USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.worldlibertyfinancial.com/
Tehniskais dokuments:
https://static.worldlibertyfinancial.com/docs/gold-paper.pdf
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB

USD1 (USD1) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos USD1 (USD1) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B
Kopējais apjoms:
$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B
Apjoms apgrozībā:
$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.0188
$ 1.0188$ 1.0188
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.990972014891515
$ 0.990972014891515$ 0.990972014891515
Pašreizējā cena:
$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992

USD1 (USD1) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

USD1 (USD1) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais USD1 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu USD1 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti USD1 tokenomiku, uzzini USD1 tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties USD1

Vēlies iekļaut USD1 (USD1) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas USD1 iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

USD1 (USD1) cenas vēsture

USD1 cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

USD1 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas USD1? Mūsu USD1 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.