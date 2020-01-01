dancing triangle (TRIANGLE) tokenomika
dancing triangle (TRIANGLE) informācija
Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem.
dancing triangle (TRIANGLE) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos dancing triangle (TRIANGLE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
dancing triangle (TRIANGLE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
dancing triangle (TRIANGLE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TRIANGLE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TRIANGLE tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TRIANGLE tokenomiku, uzzini TRIANGLE tokena reāllaika cenu!
TRIANGLE cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TRIANGLE? Mūsu TRIANGLE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.