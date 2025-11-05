BiržaDEX+
Reāllaika xMoney cena šodien ir 0.04743 USD. Seko līdzi reāllaika XMN uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XMN cenas tendenci MEXC.

xMoney (XMN) Tiešsaistes cenu diagramma
xMoney (XMN) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.04637
$ 0.04637$ 0.04637
24h zemākā
$ 0.05164
$ 0.05164$ 0.05164
24h augstākā

$ 0.04637
$ 0.04637$ 0.04637

$ 0.05164
$ 0.05164$ 0.05164

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-2.21%

-3.42%

-2.33%

-2.33%

xMoney (XMN) reāllaika cena ir $ 0.04743. Pēdējo 24 stundu laikā XMN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.04637 līdz augstākajai $ 0.05164, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XMN visu laiku augstākā cena ir $ 0.11390037525327498, savukārt zemākā - $ 0.019550382433716446.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XMN ir mainījies par -2.21% pēdējā stundā, par -3.42% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

xMoney (XMN) tirgus informācija

No.3722

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 430.98K
$ 430.98K$ 430.98K

$ 474.30M
$ 474.30M$ 474.30M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

Pašreizējais xMoney tirgus maksimums ir $ 0.00, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 430.98K. XMN apjoms apgrozībā ir 0.00 ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 474.30M.

xMoney (XMN) cenas vēsture USD

Seko xMoney cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0016795-3.42%
30 dienas$ +0.04243+848.60%
60 dienas$ +0.04243+848.60%
90 dienas$ +0.04243+848.60%
xMoney Cenas izmaiņas šodien

Šodien XMN cena mainījās par $ -0.0016795 (-3.42%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

xMoney 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.04243 (+848.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

xMoney 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XMN piedzīvoja izmaiņas $ +0.04243 (+848.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

xMoney 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.04243 (+848.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu xMoney (XMN) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati xMoney cenas vēstures lapu.

Kas ir xMoney (XMN)?

xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.

xMoney ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu xMoney ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XMN steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par xMoney mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu xMoney pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

xMoney cenas prognoze (USD)

Kāda būs xMoney (XMN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu xMoney (XMN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa xMoney prognozes.

Apskati xMoney cenas prognozi!

xMoney (XMN) tokenomika

xMoney (XMN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XMN tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties xMoney (XMN)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties xMoney? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties xMoney MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XMN uz vietējām valūtām

1 xMoney(XMN) uz VND
1,248.12045
1 xMoney(XMN) uz AUD
A$0.0730422
1 xMoney(XMN) uz GBP
0.0360468
1 xMoney(XMN) uz EUR
0.0412641
1 xMoney(XMN) uz USD
$0.04743
1 xMoney(XMN) uz MYR
RM0.1987317
1 xMoney(XMN) uz TRY
1.9958544
1 xMoney(XMN) uz JPY
¥7.25679
1 xMoney(XMN) uz ARS
ARS$69.1396596
1 xMoney(XMN) uz RUB
3.8413557
1 xMoney(XMN) uz INR
4.207041
1 xMoney(XMN) uz IDR
Rp790.4996838
1 xMoney(XMN) uz PHP
2.7855639
1 xMoney(XMN) uz EGP
￡E.2.2439133
1 xMoney(XMN) uz BRL
R$0.2556477
1 xMoney(XMN) uz CAD
C$0.0668763
1 xMoney(XMN) uz BDT
5.781717
1 xMoney(XMN) uz NGN
68.44149
1 xMoney(XMN) uz COP
$183.12723
1 xMoney(XMN) uz ZAR
R.0.8295507
1 xMoney(XMN) uz UAH
1.9958544
1 xMoney(XMN) uz TZS
T.Sh.116.53551
1 xMoney(XMN) uz VES
Bs10.57689
1 xMoney(XMN) uz CLP
$44.86878
1 xMoney(XMN) uz PKR
Rs13.4094096
1 xMoney(XMN) uz KZT
24.858063
1 xMoney(XMN) uz THB
฿1.5438465
1 xMoney(XMN) uz TWD
NT$1.4665356
1 xMoney(XMN) uz AED
د.إ0.1740681
1 xMoney(XMN) uz CHF
Fr0.037944
1 xMoney(XMN) uz HKD
HK$0.3685311
1 xMoney(XMN) uz AMD
֏18.1443465
1 xMoney(XMN) uz MAD
.د.م0.4415733
1 xMoney(XMN) uz MXN
$0.886941
1 xMoney(XMN) uz SAR
ريال0.1778625
1 xMoney(XMN) uz ETB
Br7.2544185
1 xMoney(XMN) uz KES
KSh6.1274817
1 xMoney(XMN) uz JOD
د.أ0.03362787
1 xMoney(XMN) uz PLN
0.175491
1 xMoney(XMN) uz RON
лв0.2096406
1 xMoney(XMN) uz SEK
kr0.4543794
1 xMoney(XMN) uz BGN
лв0.080631
1 xMoney(XMN) uz HUF
Ft16.0341858
1 xMoney(XMN) uz CZK
1.0074132
1 xMoney(XMN) uz KWD
د.ك0.01456101
1 xMoney(XMN) uz ILS
0.1546218
1 xMoney(XMN) uz BOB
Bs0.3277413
1 xMoney(XMN) uz AZN
0.080631
1 xMoney(XMN) uz TJS
SM0.4373046
1 xMoney(XMN) uz GEL
0.1290096
1 xMoney(XMN) uz AOA
Kz43.4340225
1 xMoney(XMN) uz BHD
.د.ب0.01783368
1 xMoney(XMN) uz BMD
$0.04743
1 xMoney(XMN) uz DKK
kr0.3078207
1 xMoney(XMN) uz HNL
L1.2493062
1 xMoney(XMN) uz MUR
2.177037
1 xMoney(XMN) uz NAD
$0.8248077
1 xMoney(XMN) uz NOK
kr0.4842603
1 xMoney(XMN) uz NZD
$0.0834768
1 xMoney(XMN) uz PAB
B/.0.04743
1 xMoney(XMN) uz PGK
K0.2015775
1 xMoney(XMN) uz QAR
ر.ق0.1726452
1 xMoney(XMN) uz RSD
дин.4.8397572
1 xMoney(XMN) uz UZS
soʻm564.6427668
1 xMoney(XMN) uz ALL
L3.9893373
1 xMoney(XMN) uz ANG
ƒ0.0848997
1 xMoney(XMN) uz AWG
ƒ0.0848997
1 xMoney(XMN) uz BBD
$0.09486
1 xMoney(XMN) uz BAM
KM0.080631
1 xMoney(XMN) uz BIF
Fr139.87107
1 xMoney(XMN) uz BND
$0.061659
1 xMoney(XMN) uz BSD
$0.04743
1 xMoney(XMN) uz JMD
$7.6139379
1 xMoney(XMN) uz KHR
190.4817258
1 xMoney(XMN) uz KMF
Fr20.20518
1 xMoney(XMN) uz LAK
1,031.0869359
1 xMoney(XMN) uz LKR
රු14.4557154
1 xMoney(XMN) uz MDL
L0.8034642
1 xMoney(XMN) uz MGA
Ar213.648435
1 xMoney(XMN) uz MOP
P0.37944
1 xMoney(XMN) uz MVR
0.730422
1 xMoney(XMN) uz MWK
MK82.3436973
1 xMoney(XMN) uz MZN
MT3.0331485
1 xMoney(XMN) uz NPR
रु6.7284198
1 xMoney(XMN) uz PYG
336.37356
1 xMoney(XMN) uz RWF
Fr68.82093
1 xMoney(XMN) uz SBD
$0.3903489
1 xMoney(XMN) uz SCR
0.6844149
1 xMoney(XMN) uz SRD
$1.826055
1 xMoney(XMN) uz SVC
$0.4150125
1 xMoney(XMN) uz SZL
L0.825282
1 xMoney(XMN) uz TMT
m0.1664793
1 xMoney(XMN) uz TND
د.ت0.13934934
1 xMoney(XMN) uz TTD
$0.3215754
1 xMoney(XMN) uz UGX
Sh165.24612
1 xMoney(XMN) uz XAF
Fr27.08253
1 xMoney(XMN) uz XCD
$0.128061
1 xMoney(XMN) uz XOF
Fr27.08253
1 xMoney(XMN) uz XPF
Fr4.88529
1 xMoney(XMN) uz BWP
P0.640305
1 xMoney(XMN) uz BZD
$0.0953343
1 xMoney(XMN) uz CVE
$4.5594459
1 xMoney(XMN) uz DJF
Fr8.39511
1 xMoney(XMN) uz DOP
$3.0478518
1 xMoney(XMN) uz DZD
د.ج6.1948323
1 xMoney(XMN) uz FJD
$0.1081404
1 xMoney(XMN) uz GNF
Fr412.40385
1 xMoney(XMN) uz GTQ
Q0.3633138
1 xMoney(XMN) uz GYD
$9.922356
1 xMoney(XMN) uz ISK
kr6.02361

xMoney resurss

Dziļākai izpratnei par xMoney, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā xMoney vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par xMoney

Kāda ir xMoney (XMN) vērtība šodien?
Reāllaika XMN cena USD ir 0.04743 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XMN uz USD cena?
Pašreizējā XMN uz USD cena ir $ 0.04743. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir xMoney tirgus maksimums?
XMN tirgus maksimums ir $ 0.00 USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XMN apjoms apgrozībā?
XMN apjoms apgrozībā ir 0.00 USD.
Kāda bija XMN vēsturiski augstākā cena?
XMN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.11390037525327498 USD apmērā.
Kāda bija XMN vēsturiski zemākā cena?
XMN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.019550382433716446 USD.
Kāds ir XMN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XMN tirdzniecības apjoms ir $ 430.98K USD.
Vai XMN šogad kāps augstāk?
XMN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XMN cenas prognozi dziļākai analīzei.
xMoney (XMN) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

