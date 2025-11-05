BiržaDEX+
Reāllaika Falcon Finance cena šodien ir 0.9952 USD. Seko līdzi reāllaika USDF uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDF cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDF

USDF Cenas informācija

Kas ir USDF

USDF Tehniskais dokuments

USDF Oficiālā tīmekļa vietne

USDF Tokenomika

USDF Cenas prognoze

USDF Vēsture

USDF iegādes rokasgrāmata

USDF uz bezseguma valūtu konvertētājs

USDF Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Falcon Finance logotips

Falcon Finance kurss(USDF)

1 USDF uz USD reāllaika cena:

$0.9952
$0.9952$0.9952
-0.04%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:26 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922
24h zemākā
$ 0.9984
$ 0.9984$ 0.9984
24h augstākā

$ 0.9922
$ 0.9922$ 0.9922

$ 0.9984
$ 0.9984$ 0.9984

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

-0.06%

-0.04%

-0.06%

-0.06%

Falcon Finance (USDF) reāllaika cena ir $ 0.9952. Pēdējo 24 stundu laikā USDF tika tirgots robežās no zemākās $ 0.9922 līdz augstākajai $ 0.9984, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDF visu laiku augstākā cena ir $ 1.0243014891348232, savukārt zemākā - $ 0.909369011278203.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDF ir mainījies par -0.06% pēdējā stundā, par -0.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.06% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Falcon Finance (USDF) tirgus informācija

No.202

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 43.24K
$ 43.24K$ 43.24K

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

2.02B
2.02B 2.02B

2,018,852,516.7592397
2,018,852,516.7592397 2,018,852,516.7592397

ETH

Pašreizējais Falcon Finance tirgus maksimums ir $ 2.01B, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 43.24K. USDF apjoms apgrozībā ir 2.02B ar kopējo apjomu 2018852516.7592397. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.01B.

Falcon Finance (USDF) cenas vēsture USD

Seko Falcon Finance cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000398-0.04%
30 dienas$ -0.0035-0.36%
60 dienas$ +0.0118+1.19%
90 dienas$ +0.0099+1.00%
Falcon Finance Cenas izmaiņas šodien

Šodien USDF cena mainījās par $ -0.000398 (-0.04%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Falcon Finance 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0035 (-0.36%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Falcon Finance 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, USDF piedzīvoja izmaiņas $ +0.0118 (+1.19%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Falcon Finance 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.0099 (+1.00%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Falcon Finance (USDF) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Falcon Finance cenas vēstures lapu.

Kas ir Falcon Finance (USDF)?

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Falcon Finance ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt USDF steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Falcon Finance mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Falcon Finance pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Falcon Finance cenas prognoze (USD)

Kāda būs Falcon Finance (USDF) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Falcon Finance (USDF) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Falcon Finance prognozes.

Apskati Falcon Finance cenas prognozi!

Falcon Finance (USDF) tokenomika

Falcon Finance (USDF) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDF tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Falcon Finance (USDF)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Falcon Finance? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Falcon Finance MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

USDF uz vietējām valūtām

1 Falcon Finance(USDF) uz VND
26,188.688
1 Falcon Finance(USDF) uz AUD
A$1.532608
1 Falcon Finance(USDF) uz GBP
0.756352
1 Falcon Finance(USDF) uz EUR
0.865824
1 Falcon Finance(USDF) uz USD
$0.9952
1 Falcon Finance(USDF) uz MYR
RM4.169888
1 Falcon Finance(USDF) uz TRY
41.878016
1 Falcon Finance(USDF) uz JPY
¥152.2656
1 Falcon Finance(USDF) uz ARS
ARS$1,450.722944
1 Falcon Finance(USDF) uz RUB
80.601248
1 Falcon Finance(USDF) uz INR
88.304096
1 Falcon Finance(USDF) uz IDR
Rp16,586.660032
1 Falcon Finance(USDF) uz PHP
58.36848
1 Falcon Finance(USDF) uz EGP
￡E.47.07296
1 Falcon Finance(USDF) uz BRL
R$5.364128
1 Falcon Finance(USDF) uz CAD
C$1.403232
1 Falcon Finance(USDF) uz BDT
121.31488
1 Falcon Finance(USDF) uz NGN
1,436.0736
1 Falcon Finance(USDF) uz COP
$3,842.4672
1 Falcon Finance(USDF) uz ZAR
R.17.445856
1 Falcon Finance(USDF) uz UAH
41.878016
1 Falcon Finance(USDF) uz TZS
T.Sh.2,451.22736
1 Falcon Finance(USDF) uz VES
Bs221.9296
1 Falcon Finance(USDF) uz CLP
$941.4592
1 Falcon Finance(USDF) uz PKR
Rs281.362944
1 Falcon Finance(USDF) uz KZT
521.58432
1 Falcon Finance(USDF) uz THB
฿32.413664
1 Falcon Finance(USDF) uz TWD
NT$30.781536
1 Falcon Finance(USDF) uz AED
د.إ3.652384
1 Falcon Finance(USDF) uz CHF
Fr0.806112
1 Falcon Finance(USDF) uz HKD
HK$7.732704
1 Falcon Finance(USDF) uz AMD
֏380.71376
1 Falcon Finance(USDF) uz MAD
.د.م9.265312
1 Falcon Finance(USDF) uz MXN
$18.600288
1 Falcon Finance(USDF) uz SAR
ريال3.732
1 Falcon Finance(USDF) uz ETB
Br151.887424
1 Falcon Finance(USDF) uz KES
KSh128.569888
1 Falcon Finance(USDF) uz JOD
د.أ0.7055968
1 Falcon Finance(USDF) uz PLN
3.692192
1 Falcon Finance(USDF) uz RON
лв4.408736
1 Falcon Finance(USDF) uz SEK
kr9.534016
1 Falcon Finance(USDF) uz BGN
лв1.69184
1 Falcon Finance(USDF) uz HUF
Ft336.556736
1 Falcon Finance(USDF) uz CZK
21.148
1 Falcon Finance(USDF) uz KWD
د.ك0.3055264
1 Falcon Finance(USDF) uz ILS
3.244352
1 Falcon Finance(USDF) uz BOB
Bs6.876832
1 Falcon Finance(USDF) uz AZN
1.69184
1 Falcon Finance(USDF) uz TJS
SM9.175744
1 Falcon Finance(USDF) uz GEL
2.706944
1 Falcon Finance(USDF) uz AOA
Kz912.190368
1 Falcon Finance(USDF) uz BHD
.د.ب0.3741952
1 Falcon Finance(USDF) uz BMD
$0.9952
1 Falcon Finance(USDF) uz DKK
kr6.4688
1 Falcon Finance(USDF) uz HNL
L26.213568
1 Falcon Finance(USDF) uz MUR
45.67968
1 Falcon Finance(USDF) uz NAD
$17.226912
1 Falcon Finance(USDF) uz NOK
kr10.170944
1 Falcon Finance(USDF) uz NZD
$1.751552
1 Falcon Finance(USDF) uz PAB
B/.0.9952
1 Falcon Finance(USDF) uz PGK
K4.189792
1 Falcon Finance(USDF) uz QAR
ر.ق3.622528
1 Falcon Finance(USDF) uz RSD
дин.101.599968
1 Falcon Finance(USDF) uz UZS
soʻm11,990.358688
1 Falcon Finance(USDF) uz ALL
L83.706272
1 Falcon Finance(USDF) uz ANG
ƒ1.781408
1 Falcon Finance(USDF) uz AWG
ƒ1.781408
1 Falcon Finance(USDF) uz BBD
$1.9904
1 Falcon Finance(USDF) uz BAM
KM1.69184
1 Falcon Finance(USDF) uz BIF
Fr2,934.8448
1 Falcon Finance(USDF) uz BND
$1.29376
1 Falcon Finance(USDF) uz BSD
$0.9952
1 Falcon Finance(USDF) uz JMD
$159.759456
1 Falcon Finance(USDF) uz KHR
3,996.782912
1 Falcon Finance(USDF) uz KMF
Fr423.9552
1 Falcon Finance(USDF) uz LAK
21,634.782176
1 Falcon Finance(USDF) uz LKR
රු303.317056
1 Falcon Finance(USDF) uz MDL
L16.858688
1 Falcon Finance(USDF) uz MGA
Ar4,462.77536
1 Falcon Finance(USDF) uz MOP
P7.9616
1 Falcon Finance(USDF) uz MVR
15.32608
1 Falcon Finance(USDF) uz MWK
MK1,727.776672
1 Falcon Finance(USDF) uz MZN
MT63.64304
1 Falcon Finance(USDF) uz NPR
रु141.179072
1 Falcon Finance(USDF) uz PYG
7,057.9584
1 Falcon Finance(USDF) uz RWF
Fr1,442.0448
1 Falcon Finance(USDF) uz SBD
$8.190496
1 Falcon Finance(USDF) uz SCR
14.101984
1 Falcon Finance(USDF) uz SRD
$38.3152
1 Falcon Finance(USDF) uz SVC
$8.708
1 Falcon Finance(USDF) uz SZL
L17.226912
1 Falcon Finance(USDF) uz TMT
m3.493152
1 Falcon Finance(USDF) uz TND
د.ت2.9189216
1 Falcon Finance(USDF) uz TTD
$6.747456
1 Falcon Finance(USDF) uz UGX
Sh3,467.2768
1 Falcon Finance(USDF) uz XAF
Fr568.2592
1 Falcon Finance(USDF) uz XCD
$2.68704
1 Falcon Finance(USDF) uz XOF
Fr568.2592
1 Falcon Finance(USDF) uz XPF
Fr102.5056
1 Falcon Finance(USDF) uz BWP
P13.4352
1 Falcon Finance(USDF) uz BZD
$2.000352
1 Falcon Finance(USDF) uz CVE
$95.907424
1 Falcon Finance(USDF) uz DJF
Fr176.1504
1 Falcon Finance(USDF) uz DOP
$63.9416
1 Falcon Finance(USDF) uz DZD
د.ج129.983072
1 Falcon Finance(USDF) uz FJD
$2.269056
1 Falcon Finance(USDF) uz GNF
Fr8,653.264
1 Falcon Finance(USDF) uz GTQ
Q7.623232
1 Falcon Finance(USDF) uz GYD
$208.19584
1 Falcon Finance(USDF) uz ISK
kr126.3904

Falcon Finance resurss

Dziļākai izpratnei par Falcon Finance, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Falcon Finance vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Falcon Finance

Kāda ir Falcon Finance (USDF) vērtība šodien?
Reāllaika USDF cena USD ir 0.9952 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDF uz USD cena?
Pašreizējā USDF uz USD cena ir $ 0.9952. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Falcon Finance tirgus maksimums?
USDF tirgus maksimums ir $ 2.01B USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDF apjoms apgrozībā?
USDF apjoms apgrozībā ir 2.02B USD.
Kāda bija USDF vēsturiski augstākā cena?
USDF sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.0243014891348232 USD apmērā.
Kāda bija USDF vēsturiski zemākā cena?
USDF sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.909369011278203 USD.
Kāds ir USDF tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDF tirdzniecības apjoms ir $ 43.24K USD.
Vai USDF šogad kāps augstāk?
USDF cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDF cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:18:26 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

USDF uz USD kalkulators

Summa

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.9952 USD

Tirgot USDF

USDF/USDT
$0.9952
$0.9952$0.9952
-0.04%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

