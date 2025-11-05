BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Giggle Fund cena šodien ir 102.78 USD. Seko līdzi reāllaika GIGGLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIGGLE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Giggle Fund cena šodien ir 102.78 USD. Seko līdzi reāllaika GIGGLE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GIGGLE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GIGGLE

GIGGLE Cenas informācija

Kas ir GIGGLE

GIGGLE Oficiālā tīmekļa vietne

GIGGLE Tokenomika

GIGGLE Cenas prognoze

GIGGLE Vēsture

GIGGLE iegādes rokasgrāmata

GIGGLE uz bezseguma valūtu konvertētājs

GIGGLE Tūlītējie darījumi

GIGGLE USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Giggle Fund logotips

Giggle Fund kurss(GIGGLE)

1 GIGGLE uz USD reāllaika cena:

$104.55
$104.55$104.55
+27.08%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:42:31 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 47.55
$ 47.55$ 47.55
24h zemākā
$ 125.28
$ 125.28$ 125.28
24h augstākā

$ 47.55
$ 47.55$ 47.55

$ 125.28
$ 125.28$ 125.28

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

+8.37%

+27.08%

-38.35%

-38.35%

Giggle Fund (GIGGLE) reāllaika cena ir $ 102.78. Pēdējo 24 stundu laikā GIGGLE tika tirgots robežās no zemākās $ 47.55 līdz augstākajai $ 125.28, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GIGGLE visu laiku augstākā cena ir $ 281.147303020201, savukārt zemākā - $ 0.002154581463322289.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GIGGLE ir mainījies par +8.37% pēdējā stundā, par +27.08% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Giggle Fund (GIGGLE) tirgus informācija

No.420

$ 102.78M
$ 102.78M$ 102.78M

$ 13.40M
$ 13.40M$ 13.40M

$ 102.78M
$ 102.78M$ 102.78M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Pašreizējais Giggle Fund tirgus maksimums ir $ 102.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 13.40M. GIGGLE apjoms apgrozībā ir 1.00M ar kopējo apjomu 1000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 102.78M.

Giggle Fund (GIGGLE) cenas vēsture USD

Seko Giggle Fund cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +22.279+27.08%
30 dienas$ +45.28+78.74%
60 dienas$ +87.78+585.20%
90 dienas$ +87.78+585.20%
Giggle Fund Cenas izmaiņas šodien

Šodien GIGGLE cena mainījās par $ +22.279 (+27.08%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Giggle Fund 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +45.28 (+78.74%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Giggle Fund 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GIGGLE piedzīvoja izmaiņas $ +87.78 (+585.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Giggle Fund 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +87.78 (+585.20%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Giggle Fund (GIGGLE) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Giggle Fund cenas vēstures lapu.

Kas ir Giggle Fund (GIGGLE)?

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Giggle Fund ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GIGGLE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Giggle Fund mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Giggle Fund pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Giggle Fund cenas prognoze (USD)

Kāda būs Giggle Fund (GIGGLE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Giggle Fund (GIGGLE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Giggle Fund prognozes.

Apskati Giggle Fund cenas prognozi!

Giggle Fund (GIGGLE) tokenomika

Giggle Fund (GIGGLE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GIGGLE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Giggle Fund (GIGGLE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Giggle Fund? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Giggle Fund MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GIGGLE uz vietējām valūtām

1 Giggle Fund(GIGGLE) uz USD
$102.78

Giggle Fund resurss

Dziļākai izpratnei par Giggle Fund, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā Giggle Fund vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Giggle Fund

Kāda ir Giggle Fund (GIGGLE) vērtība šodien?
Reāllaika GIGGLE cena USD ir 102.78 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GIGGLE uz USD cena?
Pašreizējā GIGGLE uz USD cena ir $ 102.78. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Giggle Fund tirgus maksimums?
GIGGLE tirgus maksimums ir $ 102.78M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GIGGLE apjoms apgrozībā?
GIGGLE apjoms apgrozībā ir 1.00M USD.
Kāda bija GIGGLE vēsturiski augstākā cena?
GIGGLE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 281.147303020201 USD apmērā.
Kāda bija GIGGLE vēsturiski zemākā cena?
GIGGLE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002154581463322289 USD.
Kāds ir GIGGLE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GIGGLE tirdzniecības apjoms ir $ 13.40M USD.
Vai GIGGLE šogad kāps augstāk?
GIGGLE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GIGGLE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:42:31 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GIGGLE uz USD kalkulators

Summa

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 102.78 USD

Tirgot GIGGLE

GIGGLE/USDT
$104.55
$104.55$104.55
+26.92%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,905.05
$100,905.05$100,905.05

-2.20%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,211.37
$3,211.37$3,211.37

-8.43%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.25
$154.25$154.25

-4.47%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1809
$2.1809$2.1809

-4.43%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,905.05
$100,905.05$100,905.05

-2.20%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,211.37
$3,211.37$3,211.37

-8.43%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.25
$154.25$154.25

-4.47%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1809
$2.1809$2.1809

-4.43%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15985
$0.15985$0.15985

-2.48%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.6053
$1.6053$1.6053

+970.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.13000
$0.13000$0.13000

+747.45%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000289
$0.0000000000000000000000000289$0.0000000000000000000000000289

+318.84%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000232
$0.000000000232$0.000000000232

+169.76%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%