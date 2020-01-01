UPCX (UPC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par UPCX (UPC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
UPCX (UPC) informācija

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://upcx.io/
Tehniskais dokuments:
https://upcx.io/whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x487d62468282Bd04ddf976631C23128A425555EE

UPCX (UPC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos UPCX (UPC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 263.58M
Kopējais apjoms:
$ 780.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 93.76M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 2.19B
Visu laiku augstākā cena:
$ 5.8
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.0490959955718784
Pašreizējā cena:
$ 2.8114
UPCX (UPC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

UPCX (UPC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais UPC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu UPC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti UPC tokenomiku, uzzini UPC tokena reāllaika cenu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.