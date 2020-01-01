TOP Network (TOP) tokenomika
TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses.
TOP Network (TOP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
TOP Network (TOP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais TOP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu TOP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti TOP tokenomiku, uzzini TOP tokena reāllaika cenu!
Kā iegādāties TOP
Vēlies iekļaut TOP Network (TOP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TOP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.
TOP Network (TOP) cenas vēsture
TOP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.
TOP cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TOP? Mūsu TOP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
