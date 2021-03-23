Telos (TLOS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Telos (TLOS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Telos (TLOS) informācija

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://telos.net/
Tehniskais dokuments:
https://telos.net/whitepaper
Bloku pārlūks:
https://teloscan.io

Telos (TLOS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Telos (TLOS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 25.29M
Kopējais apjoms:
$ 466.65M
Apjoms apgrozībā:
$ 441.74M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 26.72M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.42786
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00975328
Pašreizējā cena:
$ 0.05726
Telos (TLOS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Telos (TLOS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais TLOS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu TLOS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti TLOS tokenomiku, uzzini TLOS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties TLOS

Vēlies iekļaut Telos (TLOS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas TLOS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Telos (TLOS) cenas vēsture

TLOS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

TLOS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas TLOS? Mūsu TLOS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.