Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Strawberry AI (STRAWBERRYAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) informācija

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://usestrawberry.ai
Tehniskais dokuments:
https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.01M
$ 6.01M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.01M
$ 6.01M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.5928
$ 0.5928
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725
Pašreizējā cena:
$ 0.06014
$ 0.06014

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STRAWBERRYAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STRAWBERRYAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STRAWBERRYAI tokenomiku, uzzini STRAWBERRYAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties STRAWBERRYAI

Vēlies iekļaut Strawberry AI (STRAWBERRYAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas STRAWBERRYAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) cenas vēsture

STRAWBERRYAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

STRAWBERRYAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STRAWBERRYAI? Mūsu STRAWBERRYAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.