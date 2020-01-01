Scotty Beam (SCOTTY) tokenomika

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Scotty Beam (SCOTTY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Scotty Beam (SCOTTY) informācija

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://scottybeam.io/
Tehniskais dokuments:
https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Scotty Beam (SCOTTY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 165.33K
$ 165.33K$ 165.33K
Kopējais apjoms:
$ 750.00M
$ 750.00M$ 750.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 460.67M
$ 460.67M$ 460.67M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 269.18K
$ 269.18K$ 269.18K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.2485
$ 0.2485$ 0.2485
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096
Pašreizējā cena:
$ 0.0003589
$ 0.0003589$ 0.0003589

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SCOTTY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SCOTTY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SCOTTY tokenomiku, uzzini SCOTTY tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties SCOTTY

Vēlies iekļaut Scotty Beam (SCOTTY) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas SCOTTY iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Scotty Beam (SCOTTY) cenas vēsture

SCOTTY cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

SCOTTY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SCOTTY? Mūsu SCOTTY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.