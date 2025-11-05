BiržaDEX+
Reāllaika Zypher Network cena šodien ir 0.003953 USD. Seko līdzi reāllaika POP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati POP cenas tendenci MEXC.

Zypher Network logotips

Zypher Network kurss(POP)

1 POP uz USD reāllaika cena:

-8.64%1D
USD
Zypher Network (POP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:09 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+0.30%

-8.64%

-44.46%

-44.46%

Zypher Network (POP) reāllaika cena ir $ 0.003953. Pēdējo 24 stundu laikā POP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.003844 līdz augstākajai $ 0.004714, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. POP visu laiku augstākā cena ir $ 0.0122852444917876, savukārt zemākā - $ 0.002791791080263578.

Īstermiņa veiktspējas ziņā POP ir mainījies par +0.30% pēdējā stundā, par -8.64% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.46% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Zypher Network (POP) tirgus informācija

No.1258

Pašreizējais Zypher Network tirgus maksimums ir $ 5.95M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 62.58K. POP apjoms apgrozībā ir 1.50B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 39.53M.

Zypher Network (POP) cenas vēsture USD

Seko Zypher Network cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00037384-8.64%
30 dienas$ -0.005709-59.09%
60 dienas$ +0.002953+295.30%
90 dienas$ +0.002953+295.30%
Zypher Network Cenas izmaiņas šodien

Šodien POP cena mainījās par $ -0.00037384 (-8.64%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Zypher Network 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.005709 (-59.09%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Zypher Network 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, POP piedzīvoja izmaiņas $ +0.002953 (+295.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Zypher Network 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.002953 (+295.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Zypher Network (POP) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Zypher Network cenas vēstures lapu.

Kas ir Zypher Network (POP)?

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Zypher Network ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt POP steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Zypher Network mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Zypher Network pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Zypher Network cenas prognoze (USD)

Kāda būs Zypher Network (POP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Zypher Network (POP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Zypher Network prognozes.

Apskati Zypher Network cenas prognozi!

Zypher Network (POP) tokenomika

Zypher Network (POP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par POP tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Zypher Network (POP)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Zypher Network? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Zypher Network MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

Zypher Network resurss

Dziļākai izpratnei par Zypher Network, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Zypher Network vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Zypher Network

Kāda ir Zypher Network (POP) vērtība šodien?
Reāllaika POP cena USD ir 0.003953 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā POP uz USD cena?
Pašreizējā POP uz USD cena ir $ 0.003953. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Zypher Network tirgus maksimums?
POP tirgus maksimums ir $ 5.95M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir POP apjoms apgrozībā?
POP apjoms apgrozībā ir 1.50B USD.
Kāda bija POP vēsturiski augstākā cena?
POP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0122852444917876 USD apmērā.
Kāda bija POP vēsturiski zemākā cena?
POP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.002791791080263578 USD.
Kāds ir POP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu POP tirdzniecības apjoms ir $ 62.58K USD.
Vai POP šogad kāps augstāk?
POP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati POP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:03:09 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

