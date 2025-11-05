BiržaDEX+
Reāllaika Unibase cena šodien ir 0.05926 USD. Seko līdzi reāllaika UB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati UB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par UB

UB Cenas informācija

Kas ir UB

UB Tehniskais dokuments

UB Oficiālā tīmekļa vietne

UB Tokenomika

UB Cenas prognoze

UB Vēsture

UB iegādes rokasgrāmata

UB uz bezseguma valūtu konvertētājs

UB Tūlītējie darījumi

UB USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Unibase logotips

Unibase kurss(UB)

1 UB uz USD reāllaika cena:

$0.05942
-4.02%1D
USD
Unibase (UB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:17:13 (UTC+8)

Unibase (UB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.05797
24h zemākā
$ 0.06633
24h augstākā

$ 0.05797
$ 0.06633
--
--
-3.52%

-4.02%

-32.19%

-32.19%

Unibase (UB) reāllaika cena ir $ 0.05926. Pēdējo 24 stundu laikā UB tika tirgots robežās no zemākās $ 0.05797 līdz augstākajai $ 0.06633, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. UB visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā UB ir mainījies par -3.52% pēdējā stundā, par -4.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.19% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Unibase (UB) tirgus informācija

--
$ 302.29K
$ 302.29K$ 302.29K

$ 592.60M
$ 592.60M$ 592.60M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Pašreizējais Unibase tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 302.29K. UB apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 592.60M.

Unibase (UB) cenas vēsture USD

Seko Unibase cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0024887-4.02%
30 dienas$ +0.02448+70.38%
60 dienas$ +0.05426+1,085.20%
90 dienas$ +0.05426+1,085.20%
Unibase Cenas izmaiņas šodien

Šodien UB cena mainījās par $ -0.0024887 (-4.02%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Unibase 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.02448 (+70.38%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Unibase 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, UB piedzīvoja izmaiņas $ +0.05426 (+1,085.20%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Unibase 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.05426 (+1,085.20%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Unibase (UB) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Unibase cenas vēstures lapu.

Kas ir Unibase (UB)?

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Unibase ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt UB steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Unibase mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Unibase pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Unibase cenas prognoze (USD)

Kāda būs Unibase (UB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Unibase (UB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Unibase prognozes.

Apskati Unibase cenas prognozi!

Unibase (UB) tokenomika

Unibase (UB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par UB tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Unibase (UB)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Unibase? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Unibase MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

UB uz vietējām valūtām

1 Unibase(UB) uz VND
1,559.4269
1 Unibase(UB) uz AUD
A$0.0912604
1 Unibase(UB) uz GBP
0.0450376
1 Unibase(UB) uz EUR
0.0515562
1 Unibase(UB) uz USD
$0.05926
1 Unibase(UB) uz MYR
RM0.2482994
1 Unibase(UB) uz TRY
2.4936608
1 Unibase(UB) uz JPY
¥9.06678
1 Unibase(UB) uz ARS
ARS$86.3844872
1 Unibase(UB) uz RUB
4.7994674
1 Unibase(UB) uz INR
5.2581398
1 Unibase(UB) uz IDR
Rp987.6662716
1 Unibase(UB) uz PHP
3.475599
1 Unibase(UB) uz EGP
￡E.2.802998
1 Unibase(UB) uz BRL
R$0.3194114
1 Unibase(UB) uz CAD
C$0.0835566
1 Unibase(UB) uz BDT
7.223794
1 Unibase(UB) uz NGN
85.51218
1 Unibase(UB) uz COP
$228.80286
1 Unibase(UB) uz ZAR
R.1.0388278
1 Unibase(UB) uz UAH
2.4936608
1 Unibase(UB) uz TZS
T.Sh.145.960343
1 Unibase(UB) uz VES
Bs13.21498
1 Unibase(UB) uz CLP
$56.05996
1 Unibase(UB) uz PKR
Rs16.7539872
1 Unibase(UB) uz KZT
31.058166
1 Unibase(UB) uz THB
฿1.9300982
1 Unibase(UB) uz TWD
NT$1.8329118
1 Unibase(UB) uz AED
د.إ0.2174842
1 Unibase(UB) uz CHF
Fr0.0480006
1 Unibase(UB) uz HKD
HK$0.4604502
1 Unibase(UB) uz AMD
֏22.669913
1 Unibase(UB) uz MAD
.د.م0.5517106
1 Unibase(UB) uz MXN
$1.1075694
1 Unibase(UB) uz SAR
ريال0.222225
1 Unibase(UB) uz ETB
Br9.0442612
1 Unibase(UB) uz KES
KSh7.6557994
1 Unibase(UB) uz JOD
د.أ0.04201534
1 Unibase(UB) uz PLN
0.2198546
1 Unibase(UB) uz RON
лв0.2625218
1 Unibase(UB) uz SEK
kr0.5677108
1 Unibase(UB) uz BGN
лв0.100742
1 Unibase(UB) uz HUF
Ft20.0405468
1 Unibase(UB) uz CZK
1.259275
1 Unibase(UB) uz KWD
د.ك0.01819282
1 Unibase(UB) uz ILS
0.1931876
1 Unibase(UB) uz BOB
Bs0.4094866
1 Unibase(UB) uz AZN
0.100742
1 Unibase(UB) uz TJS
SM0.5463772
1 Unibase(UB) uz GEL
0.1611872
1 Unibase(UB) uz AOA
Kz54.3171234
1 Unibase(UB) uz BHD
.د.ب0.02228176
1 Unibase(UB) uz BMD
$0.05926
1 Unibase(UB) uz DKK
kr0.38519
1 Unibase(UB) uz HNL
L1.5609084
1 Unibase(UB) uz MUR
2.720034
1 Unibase(UB) uz NAD
$1.0257906
1 Unibase(UB) uz NOK
kr0.6056372
1 Unibase(UB) uz NZD
$0.1048902
1 Unibase(UB) uz PAB
B/.0.05926
1 Unibase(UB) uz PGK
K0.2494846
1 Unibase(UB) uz QAR
ر.ق0.2157064
1 Unibase(UB) uz RSD
дин.6.0510386
1 Unibase(UB) uz UZS
soʻm713.9757394
1 Unibase(UB) uz ALL
L4.9843586
1 Unibase(UB) uz ANG
ƒ0.1060754
1 Unibase(UB) uz AWG
ƒ0.1060754
1 Unibase(UB) uz BBD
$0.11852
1 Unibase(UB) uz BAM
KM0.100742
1 Unibase(UB) uz BIF
Fr174.75774
1 Unibase(UB) uz BND
$0.077038
1 Unibase(UB) uz BSD
$0.05926
1 Unibase(UB) uz JMD
$9.5130078
1 Unibase(UB) uz KHR
237.9917156
1 Unibase(UB) uz KMF
Fr25.24476
1 Unibase(UB) uz LAK
1,288.2608438
1 Unibase(UB) uz LKR
රු18.0612628
1 Unibase(UB) uz MDL
L1.0038644
1 Unibase(UB) uz MGA
Ar265.739618
1 Unibase(UB) uz MOP
P0.47408
1 Unibase(UB) uz MVR
0.912604
1 Unibase(UB) uz MWK
MK102.8818786
1 Unibase(UB) uz MZN
MT3.789677
1 Unibase(UB) uz NPR
रु8.4066236
1 Unibase(UB) uz PYG
420.27192
1 Unibase(UB) uz RWF
Fr85.86774
1 Unibase(UB) uz SBD
$0.4877098
1 Unibase(UB) uz SCR
0.8397142
1 Unibase(UB) uz SRD
$2.28151
1 Unibase(UB) uz SVC
$0.518525
1 Unibase(UB) uz SZL
L1.0257906
1 Unibase(UB) uz TMT
m0.2080026
1 Unibase(UB) uz TND
د.ت0.17380958
1 Unibase(UB) uz TTD
$0.4017828
1 Unibase(UB) uz UGX
Sh206.46184
1 Unibase(UB) uz XAF
Fr33.83746
1 Unibase(UB) uz XCD
$0.160002
1 Unibase(UB) uz XOF
Fr33.83746
1 Unibase(UB) uz XPF
Fr6.10378
1 Unibase(UB) uz BWP
P0.80001
1 Unibase(UB) uz BZD
$0.1191126
1 Unibase(UB) uz CVE
$5.7108862
1 Unibase(UB) uz DJF
Fr10.48902
1 Unibase(UB) uz DOP
$3.807455
1 Unibase(UB) uz DZD
د.ج7.7399486
1 Unibase(UB) uz FJD
$0.1351128
1 Unibase(UB) uz GNF
Fr515.2657
1 Unibase(UB) uz GTQ
Q0.4539316
1 Unibase(UB) uz GYD
$12.397192
1 Unibase(UB) uz ISK
kr7.52602

Unibase resurss

Dziļākai izpratnei par Unibase, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Unibase vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Unibase

Kāda ir Unibase (UB) vērtība šodien?
Reāllaika UB cena USD ir 0.05926 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā UB uz USD cena?
Pašreizējā UB uz USD cena ir $ 0.05926. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Unibase tirgus maksimums?
UB tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir UB apjoms apgrozībā?
UB apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija UB vēsturiski augstākā cena?
UB sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija UB vēsturiski zemākā cena?
UB sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir UB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu UB tirdzniecības apjoms ir $ 302.29K USD.
Vai UB šogad kāps augstāk?
UB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati UB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Unibase (UB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

UB uz USD kalkulators

Summa

UB
UB
USD
USD

1 UB = 0.05926 USD

Tirgot UB

UB/USDT
$0.05942
$0.05942$0.05942
-4.00%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

