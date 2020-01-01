PLEARN (PLN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par PLEARN (PLN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

PLEARN (PLN) informācija

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.plearn.finance
Tehniskais dokuments:
https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos PLEARN (PLN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Kopējais apjoms:
$ 343.97M
$ 343.97M$ 343.97M
Apjoms apgrozībā:
$ 86.06M
$ 86.06M$ 86.06M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.18M
$ 13.18M$ 13.18M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.355
$ 0.355$ 0.355
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.018491095641629013
$ 0.018491095641629013$ 0.018491095641629013
Pašreizējā cena:
$ 0.01883
$ 0.01883$ 0.01883

PLEARN (PLN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

PLEARN (PLN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais PLN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu PLN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti PLN tokenomiku, uzzini PLN tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties PLN

Vēlies iekļaut PLEARN (PLN) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas PLN iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

PLEARN (PLN) cenas vēsture

PLN cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

PLN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas PLN? Mūsu PLN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.