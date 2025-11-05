BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Overlay Protocol cena šodien ir 0.05688 USD. Seko līdzi reāllaika OVL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OVL cenas tendenci MEXC.Reāllaika Overlay Protocol cena šodien ir 0.05688 USD. Seko līdzi reāllaika OVL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati OVL cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par OVL

OVL Cenas informācija

Kas ir OVL

OVL Tehniskais dokuments

OVL Oficiālā tīmekļa vietne

OVL Tokenomika

OVL Cenas prognoze

OVL Vēsture

OVL iegādes rokasgrāmata

OVL uz bezseguma valūtu konvertētājs

OVL Tūlītējie darījumi

OVL USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Overlay Protocol logotips

Overlay Protocol kurss(OVL)

1 OVL uz USD reāllaika cena:

$0.05688
$0.05688$0.05688
-3.88%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:24 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0563
$ 0.0563$ 0.0563
24h zemākā
$ 0.06406
$ 0.06406$ 0.06406
24h augstākā

$ 0.0563
$ 0.0563$ 0.0563

$ 0.06406
$ 0.06406$ 0.06406

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

-1.48%

-3.88%

-34.60%

-34.60%

Overlay Protocol (OVL) reāllaika cena ir $ 0.05688. Pēdējo 24 stundu laikā OVL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0563 līdz augstākajai $ 0.06406, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. OVL visu laiku augstākā cena ir $ 0.7841389069548613, savukārt zemākā - $ 0.10678946055291266.

Īstermiņa veiktspējas ziņā OVL ir mainījies par -1.48% pēdējā stundā, par -3.88% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Overlay Protocol (OVL) tirgus informācija

No.2042

$ 620.75K
$ 620.75K$ 620.75K

$ 56.75K
$ 56.75K$ 56.75K

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

Pašreizējais Overlay Protocol tirgus maksimums ir $ 620.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.75K. OVL apjoms apgrozībā ir 10.91M ar kopējo apjomu 88871915.39447941. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.69M.

Overlay Protocol (OVL) cenas vēsture USD

Seko Overlay Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.002296-3.88%
30 dienas$ -0.09872-63.45%
60 dienas$ -0.05202-47.77%
90 dienas$ -0.11312-66.55%
Overlay Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien OVL cena mainījās par $ -0.002296 (-3.88%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Overlay Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.09872 (-63.45%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Overlay Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, OVL piedzīvoja izmaiņas $ -0.05202 (-47.77%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Overlay Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.11312 (-66.55%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Overlay Protocol (OVL) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Overlay Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Overlay Protocol (OVL)?

Overlay is building the first decentralized data derivatives protocol. This makes real-world metrics tradable — from ETH burn to Twitch stats, CS2 skins, temperature, and even adult content trends — all on-chain and counterparty-free. Overlay utilizes a dynamic mint/burn model built around the $OVL token to enable counterparty-free trades, eliminating traditional limitations of two-sided liquidity required for similar product classes in the past. With this model, the liquidity problem besetting long-tail assets and exotic markets is solved.

Overlay Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Overlay Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt OVL steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Overlay Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Overlay Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Overlay Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Overlay Protocol (OVL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Overlay Protocol (OVL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Overlay Protocol prognozes.

Apskati Overlay Protocol cenas prognozi!

Overlay Protocol (OVL) tokenomika

Overlay Protocol (OVL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par OVL tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Overlay Protocol (OVL)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Overlay Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Overlay Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

OVL uz vietējām valūtām

1 Overlay Protocol(OVL) uz VND
1,496.7972
1 Overlay Protocol(OVL) uz AUD
A$0.0875952
1 Overlay Protocol(OVL) uz GBP
0.0432288
1 Overlay Protocol(OVL) uz EUR
0.0494856
1 Overlay Protocol(OVL) uz USD
$0.05688
1 Overlay Protocol(OVL) uz MYR
RM0.2383272
1 Overlay Protocol(OVL) uz TRY
2.3940792
1 Overlay Protocol(OVL) uz JPY
¥8.70264
1 Overlay Protocol(OVL) uz ARS
ARS$82.9151136
1 Overlay Protocol(OVL) uz RUB
4.60728
1 Overlay Protocol(OVL) uz INR
5.0469624
1 Overlay Protocol(OVL) uz IDR
Rp947.9996208
1 Overlay Protocol(OVL) uz PHP
3.336012
1 Overlay Protocol(OVL) uz EGP
￡E.2.690424
1 Overlay Protocol(OVL) uz BRL
R$0.307152
1 Overlay Protocol(OVL) uz CAD
C$0.079632
1 Overlay Protocol(OVL) uz BDT
6.933672
1 Overlay Protocol(OVL) uz NGN
82.07784
1 Overlay Protocol(OVL) uz COP
$219.61368
1 Overlay Protocol(OVL) uz ZAR
R.0.9971064
1 Overlay Protocol(OVL) uz UAH
2.3935104
1 Overlay Protocol(OVL) uz TZS
T.Sh.140.098284
1 Overlay Protocol(OVL) uz VES
Bs12.68424
1 Overlay Protocol(OVL) uz CLP
$53.80848
1 Overlay Protocol(OVL) uz PKR
Rs16.0811136
1 Overlay Protocol(OVL) uz KZT
29.810808
1 Overlay Protocol(OVL) uz THB
฿1.8531504
1 Overlay Protocol(OVL) uz TWD
NT$1.7592984
1 Overlay Protocol(OVL) uz AED
د.إ0.2087496
1 Overlay Protocol(OVL) uz CHF
Fr0.0460728
1 Overlay Protocol(OVL) uz HKD
HK$0.4419576
1 Overlay Protocol(OVL) uz AMD
֏21.759444
1 Overlay Protocol(OVL) uz MAD
.د.م0.5295528
1 Overlay Protocol(OVL) uz MXN
$1.0625184
1 Overlay Protocol(OVL) uz SAR
ريال0.2133
1 Overlay Protocol(OVL) uz ETB
Br8.6810256
1 Overlay Protocol(OVL) uz KES
KSh7.3483272
1 Overlay Protocol(OVL) uz JOD
د.أ0.04032792
1 Overlay Protocol(OVL) uz PLN
0.2110248
1 Overlay Protocol(OVL) uz RON
лв0.2519784
1 Overlay Protocol(OVL) uz SEK
kr0.5449104
1 Overlay Protocol(OVL) uz BGN
лв0.096696
1 Overlay Protocol(OVL) uz HUF
Ft19.2356784
1 Overlay Protocol(OVL) uz CZK
1.2087
1 Overlay Protocol(OVL) uz KWD
د.ك0.01746216
1 Overlay Protocol(OVL) uz ILS
0.1854288
1 Overlay Protocol(OVL) uz BOB
Bs0.3930408
1 Overlay Protocol(OVL) uz AZN
0.096696
1 Overlay Protocol(OVL) uz TJS
SM0.5244336
1 Overlay Protocol(OVL) uz GEL
0.1547136
1 Overlay Protocol(OVL) uz AOA
Kz52.1356392
1 Overlay Protocol(OVL) uz BHD
.د.ب0.02138688
1 Overlay Protocol(OVL) uz BMD
$0.05688
1 Overlay Protocol(OVL) uz DKK
kr0.36972
1 Overlay Protocol(OVL) uz HNL
L1.4982192
1 Overlay Protocol(OVL) uz MUR
2.610792
1 Overlay Protocol(OVL) uz NAD
$0.9845928
1 Overlay Protocol(OVL) uz NOK
kr0.5813136
1 Overlay Protocol(OVL) uz NZD
$0.1006776
1 Overlay Protocol(OVL) uz PAB
B/.0.05688
1 Overlay Protocol(OVL) uz PGK
K0.2394648
1 Overlay Protocol(OVL) uz QAR
ر.ق0.2070432
1 Overlay Protocol(OVL) uz RSD
дин.5.8080168
1 Overlay Protocol(OVL) uz UZS
soʻm685.3010472
1 Overlay Protocol(OVL) uz ALL
L4.7841768
1 Overlay Protocol(OVL) uz ANG
ƒ0.1018152
1 Overlay Protocol(OVL) uz AWG
ƒ0.1018152
1 Overlay Protocol(OVL) uz BBD
$0.11376
1 Overlay Protocol(OVL) uz BAM
KM0.096696
1 Overlay Protocol(OVL) uz BIF
Fr167.73912
1 Overlay Protocol(OVL) uz BND
$0.073944
1 Overlay Protocol(OVL) uz BSD
$0.05688
1 Overlay Protocol(OVL) uz JMD
$9.1309464
1 Overlay Protocol(OVL) uz KHR
228.4334928
1 Overlay Protocol(OVL) uz KMF
Fr24.23088
1 Overlay Protocol(OVL) uz LAK
1,236.5217144
1 Overlay Protocol(OVL) uz LKR
රු17.3358864
1 Overlay Protocol(OVL) uz MDL
L0.9635472
1 Overlay Protocol(OVL) uz MGA
Ar255.066984
1 Overlay Protocol(OVL) uz MOP
P0.45504
1 Overlay Protocol(OVL) uz MVR
0.875952
1 Overlay Protocol(OVL) uz MWK
MK98.7499368
1 Overlay Protocol(OVL) uz MZN
MT3.637476
1 Overlay Protocol(OVL) uz NPR
रु8.0689968
1 Overlay Protocol(OVL) uz PYG
403.39296
1 Overlay Protocol(OVL) uz RWF
Fr82.41912
1 Overlay Protocol(OVL) uz SBD
$0.4681224
1 Overlay Protocol(OVL) uz SCR
0.8059896
1 Overlay Protocol(OVL) uz SRD
$2.18988
1 Overlay Protocol(OVL) uz SVC
$0.4977
1 Overlay Protocol(OVL) uz SZL
L0.9845928
1 Overlay Protocol(OVL) uz TMT
m0.1996488
1 Overlay Protocol(OVL) uz TND
د.ت0.16682904
1 Overlay Protocol(OVL) uz TTD
$0.3856464
1 Overlay Protocol(OVL) uz UGX
Sh198.16992
1 Overlay Protocol(OVL) uz XAF
Fr32.47848
1 Overlay Protocol(OVL) uz XCD
$0.153576
1 Overlay Protocol(OVL) uz XOF
Fr32.47848
1 Overlay Protocol(OVL) uz XPF
Fr5.85864
1 Overlay Protocol(OVL) uz BWP
P0.76788
1 Overlay Protocol(OVL) uz BZD
$0.1143288
1 Overlay Protocol(OVL) uz CVE
$5.4815256
1 Overlay Protocol(OVL) uz DJF
Fr10.06776
1 Overlay Protocol(OVL) uz DOP
$3.65454
1 Overlay Protocol(OVL) uz DZD
د.ج7.4290968
1 Overlay Protocol(OVL) uz FJD
$0.1296864
1 Overlay Protocol(OVL) uz GNF
Fr494.5716
1 Overlay Protocol(OVL) uz GTQ
Q0.4357008
1 Overlay Protocol(OVL) uz GYD
$11.899296
1 Overlay Protocol(OVL) uz ISK
kr7.22376

Overlay Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Overlay Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Overlay Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Overlay Protocol

Kāda ir Overlay Protocol (OVL) vērtība šodien?
Reāllaika OVL cena USD ir 0.05688 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā OVL uz USD cena?
Pašreizējā OVL uz USD cena ir $ 0.05688. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Overlay Protocol tirgus maksimums?
OVL tirgus maksimums ir $ 620.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir OVL apjoms apgrozībā?
OVL apjoms apgrozībā ir 10.91M USD.
Kāda bija OVL vēsturiski augstākā cena?
OVL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.7841389069548613 USD apmērā.
Kāda bija OVL vēsturiski zemākā cena?
OVL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.10678946055291266 USD.
Kāds ir OVL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu OVL tirdzniecības apjoms ir $ 56.75K USD.
Vai OVL šogad kāps augstāk?
OVL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati OVL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:00:24 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

OVL uz USD kalkulators

Summa

OVL
OVL
USD
USD

1 OVL = 0.05688 USD

Tirgot OVL

OVL/USDT
$0.05688
$0.05688$0.05688
-3.91%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,771.46
$100,771.46$100,771.46

-2.33%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,210.06
$3,210.06$3,210.06

-8.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.01
$153.01$153.01

-5.24%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1596
$2.1596$2.1596

-5.36%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,771.46
$100,771.46$100,771.46

-2.33%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,210.06
$3,210.06$3,210.06

-8.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.01
$153.01$153.01

-5.24%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1596
$2.1596$2.1596

-5.36%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15862
$0.15862$0.15862

-3.23%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29250
$0.29250$0.29250

+1,806.77%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.3845
$2.3845$2.3845

+1,489.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000262
$0.0000000000000000000000000262$0.0000000000000000000000000262

+279.71%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000254
$0.000000000254$0.000000000254

+195.34%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000788
$0.0000788$0.0000788

+92.19%